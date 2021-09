Fomento para destravar a economia

SR Samantha Rannya*

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Novo nome à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Márcio Faria pretende intensificar as estratégias para recuperação do setor. As medidas para esse fim, segundo ele, passam pelo fomento às atividades e ao empreendedorismo com projetos existentes. A criação de condições favoráveis para a atuação de empresas nas 33 regiões administrativas e a retomada de tratativas para manter os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) no DF estão entre os focos, segundo afirmou o chefe da pasta à jornalista Samanta Sallum. Confira os principais trechos da entrevista de ontem, ao CB.Poder — parceria do Correio com a TV Brasília.

Qual é a grande missão do senhor à frente da secretaria? O que o governador Ibaneis Rocha lhe cobrou para as próximas semanas?

O governador determinou que destravássemos a economia. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico se juntou à de Empreendedorismo, e o objetivo maior é fomentar o desenvolvimento econômico e o empreendedorismo por meio de programas existentes, lançados pelo GDF, como o Desenvolve DF e o Emprega DF, além de outros que vamos aplicar. É importante que, neste momento da retomada da economia, nosso foco seja a geração de empregos. Temos de elaborar um programa para simplificação e desburocratização de todos os processos, (além de) estarmos alinhados e trabalhando em conjunto com o setor produtivo. Nosso foco é valorizar e fortalecer as empresas das 33 regiões administrativas, retomar as que saíram (do DF) e atrair novos empreendimentos.

Como um representante do setor produtivo, qual é a principal

demanda do segmento?

Como principal demanda do setor produtivo, temos o (listado pelo) Codese-DF (Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal). O governador Ibaneis Rocha atingiu 82% de metas presentes no livro do conselho, que apresenta 500 para o setor produtivo. Desde o início do mandato dele, ficou determinado que elas fossem cumpridas. E nós temos uma Câmara Legislativa bem atuante e preocupada com a geração de empregos; com isso, evoluímos muito. (Além disso,) nós nos antecipamos, para que o Ministério Público sempre atendesse as demandas de forma republicana e transparente e para que pudéssemos aplicá-las com bastante segurança jurídica.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico acompanha a

tramitação da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos) com a pasta de Desenvolvimento Urbano?

A Luos está na Câmara Legislativa e, a qualquer momento, nossos 24 deputados vão destravá-la, para que possamos exercer com bastante segurança atividades econômicas nas 33 regiões administrativas. Não só a Luos, mas, também, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCub), que cuida do patrimônio aqui da área (de Brasília). Temos empresários que querem investir e ampliar instalações. Agora, em tempo recorde, a equipe da secretaria conduz (o projeto) para que seja aprovado. Estamos integrados com a Secretaria de Habitação e Urbanismo (Seduh), e tenho construído, junto ao setor produtivo, soluções para que possamos trazer a tão sonhada geração de emprego, riqueza e de impostos para o DF.

Em caso de revisão da Luos, quais situações ela pode resolver, em relação ao funcionamento de atividades econômicas?

Temos mudado a matriz econômica do público para o privado, que vai gerar emprego no setor produtivo. Foi elaborado um trabalho entre todos os secretários, para que fosse colocada na Câmara Legislativa essa proposição para destravamento e implantação de novas áreas de desenvolvimento econômico. Isso favorecerá a implantação, além da geração de novos cargos e empregos.

A Secretaria de Empreendedorismo foi incorporada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O que muda na prática?

Essas secretarias são gêmeas. A sinergia delas é importante para darmos um atendimento de excelência aos nossos empresários. Isso vai trazer uma nova integração e seriedade aos processos. Instalaremos, também, uma força-tarefa, para limpar nossos estoques do Pró-DF (Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo). Ao todo, são 4 mil processos parados.

Como está a participação do DF no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), que oferece linhas de crédito para empresas?

Perdemos, no passado, um expressivo valor em recursos para Goiás, mas, em reunião com a rede, (ficou decidido que) retomaremos as tratativas para que possamos aumentar o percentual (disponibilizado ao Distrito Federal) e para que o valor do recurso fique aqui. Temos, além do DF, 29 municípios que entram com esse projeto (para o FCO). Cerca de 70% fica na região da rede e apenas 30%, no DF. Temos feito uma movimentação para que os empresários coloquem projetos não só no Banco do Brasil, mas, também, no Banco de Brasília.

* Estagiária sob supervisão de Jéssica Eufrásio