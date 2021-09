Eixo capital

CA Carlos Alexandre de Souza

Machismo entra na pauta da CPI da Covid

A senadora Leila Barros (Cidadania) estendeu para as redes sociais a indignação que sentiu após o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, ofender Simone Tebet (MDB-MS). “É inadmissível o desrespeito por parte do ministro da CGU, que chamou a senadora @SimoneTebetms de 'descontrolada' em plena CPI da Covid. Por que sempre somos nós mulheres as “descontroladas”?, perguntou Leila.



Inaceitável

No post, a parlamentar incluiu trecho da discussão ríspida que manteve com o senador Marcos Rogério (DEM-RO). Enquanto Leila Barros afirmou que frequentemente os homens fazem “show” na CPI e não são chamados de descontrolados, o governista disse não apoiar nenhum excesso. “Não podemos tolerar mais esse comportamento machista seja no Senado Federal, no Congresso Nacional ou em qualquer outra circunstância!”



E Yamaguchi?

Boslonaristas rebateram a indignação da parlamentar. Afirmaram que não viram a mesma reação das mulheres da CPI quando homens abordaram duramente Nise Yamaguchi e Mayra Pinheiro nos depoimentos. Yamguchi ingressou com uma ação na Justiça do DF contra os senadores Omar Aziz e Otto Alencar por misoginia, humilhação e “massacre moral”. Durante o depoimento de Yamaguchi, Leila Barros chamou a atenção dos senadores, ao dizer que eles não deixavam a depoente concluir seu raciocínio. A senadora Eliziane Gama também reclamou das frequentes interrupções feitas pelos colegas masculinos.



Desculpas

Duas horas depois do barraco na CPI, o ministro Rosário foi às redes sociais para pedir desculpas à senadora Tebet e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas com o episódio. “Às vezes, no calor do embate, somos agressivos inconscientemente”, justificou.



Arquibancada

Aliados do governo e membros da oposição escolheram seus lados. Enquanto o ministro Milton Ribeiro e a deputada Bia Kicis (PSL-DF) saíram em defesa de Marcos Rogério. Tabata Amaral solidarizou-se com Tebet.

Mobilidade nórdica

A Embaixada da Suécia promove hoje, Dia Mundial sem Carro, uma mesa redonda virtual sobre “Mobilidade Inteligente”. Participam do encontro especialistas de países nórdicos (Suécia, Dinamarca, Finlândia e Noruega) e, do lado brasileiro, representantes do Rodas da Paz, Bicicletaria Cultural e Sest/Senat. O debate começa às 10h e será transmitido no youtube.

Remédio amargo

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, terá de estender a estadia em Nova York após ser diagnosticado com covid. João Gabbardo, ex-secretário-executivo da pasta, não perdeu tempo. “Alguém pode me informar se é possível adquirir nas farmácias de New York medicamentos como Hidroxicloroquina e Ivermectina?”, perguntou, em uma rede social, o coordenador executivo do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Governo de João Doria.

Generais na Saúde

A Câmara Legislativa aprovou o nome do general Gislei Morais de Oliveira para o cargo de diretor presidente do Instituto de Gestão Estratégica da Saúde (Iges-DF). Ele vai auxiliar outro general, Manoel Pafiadache, atual secretário de Saúde, na condução do instituto. Com experiência em gestão hospitalar, Morais de Oliveira já atuou no Iges-DF como superintendente e diretor de Planejamento, entre 2019 e 2020. Espera-se que tenha uma trajetória oposta à de outro militar, de triste memória, que comandou a saúde no Brasil.



Impenhorável

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de uma empresa de marketing para penhorar recursos do Fundo Partidário destinados ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). A compensação seria uma forma de garantir o pagamento de uma dívida de mais de R$ 8 milhões. Como não havia recursos para pagar os serviços prestados ao PTB na eleição de 2004, a empresa pediu acesso a parte dos recursos públicos destinados à legenda pelo Fundo Partidário. O STJ manteve o entendimento da primeira e segunda instâncias de que, por se tratarem de verbas públicas, os valores do Fundo Partidário são impenhoráveis.

Pdot participativo

A revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot) terá mais uma etapa esta semana. Está marcada para amanhã a primeira reunião do Comitê de Gestão Participativa (CGP), colegiado do qual fazem parte 28 entidades da sociedade civil. O encontro será virtual. A proposta do Pdot é definir as diretrizes urbanísticas do Distrito Federal pelos próximos anos. É essencial para enfrentar questões como déficit habitacional, crescimento urbano desordenado e concentração de emprego e renda.