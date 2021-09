Projeto prevê mais investimentos para 2022

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Projeto Soldado-Cidadão (PSC) no Distrito Federal iniciou uma nova etapa em 2021 neste mês e vai atender cerca de 300 jovens. Coordenado pelo Ministério da Defesa com o apoio das Forças Armadas e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o programa busca capacitar soldados do serviço militar por meio de cursos técnicos para colocação no mercado de trabalho após o alistamento obrigatório. Com um investimento de R$ 3 milhões neste ano, a pasta prevê um aumento no orçamento para mais de R$ 4,2 milhões em 2022.

}Um dos beneficiados pelo programa, Luiz Filipe Zang, 26 anos, avalia que a oportunidade de entrar em um curso no Senai foi um divisor de águas na vida. “Perdi a minha mãe muito cedo e tive que começar a trabalhar com 14 anos. Aos 17 anos, me alistei e vi no Exército a possibilidade de um caminho melhor para seguir”, conta. Morador de Santo Antônio do Descoberto (GO), ele terminou as aulas de marcenaria antes da saída do serviço militar, prevista para em agosto de 2021. “Eu concluí o curso e, se Deus quiser, em um futuro próximo, vou começar a investir na área da indústria e de marcenaria”, planeja o rapaz.

Além de marcenaria, são ofertados aulas de auxiliar mecânico de manutenção em automóveis, condutor de transporte coletivo, instalador hidráulico, operador de drone, pintor residencial e de auxiliar administrativo, de logística e financeiro. Com duração de cerca de dois meses, todos são oferecidos de forma gratuita para aqueles militares que desejarem participar. Desde a implementação em 2004, o projeto atendeu, aproximadamente, 10 mil jovens no DF e do Entorno.

Coronel Gomes, incentivador do projeto, garante 70% do índice de empregabilidade dos jovens que participam do programa, conforme dados apresentados após a saída dos soldados das Forças Armadas. “A única coisa que eu almejo para eles é que, ao darem baixa no Exército, sejam empregados. A minha função principal é essa, pois a gente precisa devolver para eles o tempo de serviço prestado”, destaca.