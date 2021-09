A » Ana Maria Pol

(crédito: Renato Alves / Agência Brasília)

Em um dia marcado para reforçar a luta das pessoas com deficiência, o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a reforma das calçadas do Distrito Federal para atender a população de 139.708 pessoas com algum tipo de deficiência. Os dados são do último levantamento da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). O anúncio foi feito na manhã de ontem, durante os lançamentos do DF Acessível — programa com 25 vans adaptadas adquiridas pela Sociedade de Transporte Coletivos de Brasília (TCB) —, e do Conecta +, que vai beneficiar mais de 20 mil deficientes físicos de baixa renda com internet 4G.

Os critérios de participação no programa de inclusão digital serão divulgados, posteriormente, no site www.sepd.df.gov.br. O DF Acessível vai transportar os usuários da porta de casa ao destino escolhido, com a volta garantida, e os motoristas serão treinados pelo Serviço Social de Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem (Sest/Senat). Com rampas de acesso para cadeirantes, os veículos contarão com ar condicionado, dois boxes para cadeirantes e cinco assentos. O objetivo é atender até 250 pessoas por dia, com previsão de início das atividades para o próximo mês.

Para participar, é necessário apresentar documentação médica e se cadastrar na sala da TCB e da Secretaria da Pessoa com Deficiência, na Estação 112 Sul do Metrô. Depois da análise dos papéis, os atendimentos serão prestados, inclusive, aos fins de semana. A princípio, o atendimento do DF Acessível será exclusivo para as pessoas com deficiência motora severa, mas a ideia é estender o programa a toda a população com deficiência do DF. Os itinerários das 25 vans adaptadas serão estabelecidos por meio de software e do Sistema de Posicionamento Global (GPS). Futuramente, um aplicativo de acompanhamento do trajeto dos veículos será disponibilizado.

Moradia

O anúncio de revitalização das calçadas do DF ocorreu em comemoração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado ontem. “Agora, iniciamos um projeto que vai revitalizar as cidades, a exemplo do que está acontecendo no Plano Piloto, da W3 Sul, em que todas as calçadas são acessíveis, com piso tátil. Nós estamos fazendo não só aqui. Iniciamos a obra da Avenida Hélio Prates, que, agora, vai ter toda a acessibilidade, e estamos trabalhando junto à Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital) para ter todas as novas calçadas do DF com acessibilidade para as pessoas com deficiência”, afirmou o chefe do Executivo local.

Outro projeto que está em andamento, segundo Ibaneis, é o subprograma Melhorias Habitacionais, da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab-DF), que vai reformar as residências das pessoas com deficiência para, assim, oferecer qualidade de vida na moradia. “Muitas vezes, a casa é pequena, não tem acessibilidade, banheiro que seja digno de utilização da pessoa com deficiência, e a Codhab vai realizar essa obra”, destacou o chefe do Executivo local.

Ibaneis reforçou a expectativa de expandir os programas voltados a esse público. “É uma vitória que será ampliada para que todos tenham o direito de se locomover no DF”, ressaltou. O governador reiterou a importância do dia de luta da pessoa com deficiência. “Quero deixar claro o meu compromisso com uma vida melhor para cada um de vocês. E parabéns para vocês, que é um dia de luta, não de comemoração. Mas existe um governo determinado em melhorar a vida de cada um de vocês. Que esses serviços consigam dar benefício, alegria, para cada pessoa que fizer uso”, finalizou.

Colaborou Ana Isabel Mansur