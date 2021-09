Capital S/A

SS Samanta Sallum

Ibaneis vai a SP captar investimentos para o Distrito de Tecnologia

Comitiva do GDF liderada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) foi a São Paulo, ontem, lançar oficialmente o fundo imobiliário para o desenvolvimento do novo Distrito de Inovação e Tecnologia em Brasília (Biotic), que será localizado na Granja do Torto. O FII Biotic é o maior fundo imobiliário ASG (Ambiental, Social e Governança) do país.



Cidade inteligente com moradia e coworking

A estimativa é abrigar 800 empresas e mais de 2 mil estações de coworking (trabalho colaborativo), com geração de 7,6 mil postos de trabalho e 9,5 mil moradores no local. A meta é ser uma smart city (cidade inteligente), onde pessoas possam viver, estudar e trabalhar no mesmo local.



Ação estratégica

A primeira fase de captação de recursos vai buscar R$ 1,1 bilhão, de um total previsto de R$ 6 bilhões. Esta é uma parceria entre o Executivo local e o setor produtivo. “Esse projeto vai dar rentabilidade para os empresários e investidores, além de gerar muitos empregos. É uma ação estratégica para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal” afirmou o governador.

Participam do projeto Terracap e BRB.



Indústria limpa

“Este é um passo importante para a consolidação do Biotic como polo tecnológico, como um espaço para o desenvolvimento de uma indústria limpa e de alto valor agregado, com capacidade para gerar conhecimento, empregos e renda para a cidade”, disse o presidente da Fibra DF, Jamal Bittar.



Vendas sobem junto com o termômetro

Com o calor na faixa dos 37ºC, a procura por aparelhos de ar-refrigerado cresceu 60% na maioria das lojas especializadas de Brasília. Em algumas delas, há lista de espera. O vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista do DF, Sebastião Abritta, disse à coluna que até meados de agosto a expansão era de 20% a 30%. Na medida em que o calor cresceu, aumentaram as vendas. Ainda bem que há previsão de chuvas no horizonte do próximo fim de semana.



Dia da Qualidade de Vida

O dia 23 de setembro foi instituído pela Câmara Legislativa, Lei nº 3811 de 8 de fevereiro de 2006, como o Dia da Qualidade de Vida no DF. A iniciativa foi do Instituto Brasileiro de Qualidade de Vida, o IBQV, fundado por Elizabeth Campos. “Tenho muito orgulho de ter difundido em Brasília esse conceito, com a inestimável colaboração do saudoso Pierre Weil, fundador da Unipaz”, diz ela, que foi a primeira mulher a ocupar o cargo de Secretária de Estado de Administração do DF e de diretora do BRB.



Um ano de coluna !

Setembro é um mês especial para o DF. É nele que celebramos a semana do cerrado, o dia do Candango e o aniversário de nascimento de JK. E junto com a chegada oficial da primavera, a coluna Capital S/A marca um ano de conteúdo publicado, de segunda a sexta, no jornal impresso e no digital. Um projeto

que foi idealizadopara divulgar o empreendedorismo que dá vida à capital federal.

Um setor que gera empregos, arrecada impostos e contribui para o desenvolvimento econômico e sustentável. Aqui o setor produtivo interage com o setor público e a sociedade na busca de um futuro promissor para Brasília. É preciso abrir caminhos e avançar. Vamos pensar nisso? Em breve, estaremos debatendo mais sobre o tema . Participe! Agradecemos a todos que participam, acompanham e prestigiam este espaço.



Força tarefa para o Pro DF e novo edital para o Desenvolve DF

Uma força-tarefa foi organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Terracap para desafogar a fila de 4 mil processos do Pró-DF de concessão de terrenos para a empresas. Já para o Desenvolve DF, a Terracap publicou o segundo edital do programa. A da primeira licitação ocorreu em junho. A medida dá a empreendedores acesso a imóveis por meio da licitação pública da Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), com preço menor que o das concessões ordinárias, a partir do compromisso da geração e manutenção de empregos. Desta vez, foram incluídos 30 lotes para concorrência, em cinco regiões administrativas.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos até 20 de outubro. O edital pode ser acessado no portal da Terracap. Os imóveis estão localizados nas RAs de Águas Claras, Gama, Recanto das Emas, Samambaia e Santa Maria.