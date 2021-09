Família e amigos se despedem de Nair Irene Rosso

AM Ana Maria Pol

(crédito: Reprodução/Facebook)

Nair Irene Schumann Rosso, mãe doex-governador do Distrito Federal e ex-deputado federal Rogério Rosso, foi sepultada ontem, no cemitério Campo da Esperança. Ela tinha artrite reumatoide, doença autoimune, e, recentemente, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e convulsão, quadro que se agravou na última terça-feira e culminou com o falecimento de Nair.

Querida e amada por amigos e familiares, ela deixa, aos 80 anos, o marido, Aldo Rosso, com quem era casada há 56 anos, os filhos Rogério, André e Gabriela e os netos Valéria, André, Roberta, Karen, Lorena e Henrique. De acordo com o ex-governador, esse foi o maior legado da mãe. Ao Correio, ele lembrou a história de Nair e ressaltou a falta que sentirá. “Até na hora da partida a mãe foi maravilhosa. Ela e o papai chegaram a Brasília no final dos anos 1960 e, a partir daí, começou a paixão dos meus pais pela nossa capital. Ela se dedicou integralmente, de corpo e alma, para a família. Tinha uma personalidade forte, autêntica e tinha uma dignidade sem igual. Nos ensinou a manter sempre a fé e a recorrer a Deus nos momentos mais difíceis”, disse.

Formada em geografia pelo Centro Universitário de Brasília (Ceub), Nair nunca quis trabalhar: optou por cuidar da família. Amava animais, especialmente os cachorros. “Ela e meu pai nos ensinaram que os momentos difíceis do relacionamento e as divergências jamais serão maiores do que o amor. Não conheci na vida uma mulher mais elegante”, ressalta Rogério.