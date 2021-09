Baixa procura no 1º dia de reforço

PM Pedro Marra AM Ana Maria Pol

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O início da campanha de reforço para a imunização dos idosos no Distrito Federal teve baixa adesão no seu primeiro dia. Desde ontem, a população com 85 anos ou mais tem à disposição nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) doses para a terceira aplicação, mas até o início da tarde, não houve registro de grandes filas ou aglomerações. A nova etapa da vacinação começou às 8h e o grupo foi o primeiro a receber o reforço na capital do país.

Na fila da unidade básica de saúde 1, da Asa Sul, a simpatia da aposentada Maria Cléa Soares Marinho, 89 anos, conquistou os jovens que aguardavam a primeira aplicação contra a covid-19 Diferentemente deles, dona Maria completou, ontem, o esquema vacinal e contou ao Correio o alívio que sente. “Agora, estou bem mais segura”, garante a moradora do Plano Piloto.

Ela afirma que escolheu a UBS mais próxima de sua casa e não se arrependeu, em menos de dez minutos conseguiu ser atendida. Acompanhada da filha, Ana Luísa, ela manda um recado para os colegas de faixa etária: “Gente, pode se vacinar, viu? A vacina é mais que segura”, atesta.

Infelizmente, nem todos os idosos receberam a mesma atenção. Na tarde de ontem, uma senhora de 102 anos foi impedida de receber o reforço na UBS 03, do Recanto das Emas. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a idosa aparece sendo carregada pelo neto para receber o imunizante.

À reportagem, a Secretaria de Saúde do DF (SES) enviou uma nota informando que a unidade não possui drive-thru para vacinação. “Assim, a equipe prontamente ofereceu uma cadeira de rodas para transportar a paciente até o local de aplicação da dose. No entanto, o familiar da paciente recusou a utilização da cadeira de rodas, levou a paciente nos braços e filmou toda a ação”, relata um trecho. Além disso, dos 33 pontos de aplicação da vacina pelo DF para o público de 85 anos, apenas um atende o público de 85 anos ou mais no modelo drive-thru, no Sesi do Gama.

Em entrevista ao Correio, o rapaz do vídeo, o servidor público Erick Farias, 34 anos, explicou que chegou com a avó, Corina Carvalho de Farias, na UBS às 9h50 desta quarta-feira. Ele conta que teve de explicar a dificuldade de locomoção da idosa e a falta de postos drive-thrus no Recanto das Emas até conseguir que as enfermeiras vacinassem a senhora. “No Recanto das Emas não tem drive-thru desde o início da vacinação. A Secretaria de Saúde centraliza para a elite. Desde o início, a minha avó se vacinou com a primeira e a segunda nessa unidade. Cheguei e expliquei a situação. Ela tem estágio avançado de Alzheimer e problemas cardíacos. Na primeira dose, vacinaram a minha avó no carro. Na segunda dose, entrei com o carro na UBS e a vacinaram ”, conta.

No Boletim Epidemiológico da covid-19 de ontem, a pasta registrou mais 12 mortes por complicações da doença, o que totaliza 10.323 óbitos. Com os 816 novos casos confirmados, o DF atingiu 488.141 infectados nesta pandemia. Desses, 468.669 se recuperaram. A média móvel de mortes ficou em 11,14, sendo 25% menor do que 14 dias atrás. O indicador de casos encontra-se em 829,14, com queda de 2,2% no mesmo período de análise.

A taxa de transmissão ficou em 0,93. Desta forma, a cada 100 pessoas com o vírus podem contaminar outras 93. O número teve ligeira queda, pois na terça-feira ficou em 0,96. A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que se a taxa ficar acima de 1, a pandemia tende a piorar. Se for menor do que 1, a crise sanitária fica perto de acabar.

Na rede pública hospitalar, a Secretaria de Saúde registrou, até às 19h25 de ontem, 66,9% leitos de UTI vagos. Na rede privada, a ocupação para leito de UTI adulto é de 78,6%. Segundo a SES-DF, há 96 pessoas na lista de espera por um leito de UTI para tratamento da doença na rede pública. Desses, apenas sete pacientes estão com suspeita ou confirmação de covid-19, conforme atualização feita às 19h45.

Ontem, foram vacinadas 12,8 mil pessoas com a primeira dose , totalizando 2,1 milhões de imunizados com a D1. A D2 foi aplicada em 8,6 mil, chegando a 1 milhão de pessoas. A vacina de dose única (DU) da Janssen foi aplicada em 59 pessoas e, agora, são 57 mil contemplados. A dose de reforço para idosos de 85 anos ou mais chegou ao braço de 926 pessoas, um total de 990.