Covid-19: antecipação de doses tem alta procura nesta quinta (23/9)

AM Ana Maria Pol

A atendente de telemarketing Clarissa Ribeiro de Sousa, 32 anos, antecipou a segunda dose do imunizante nesta quinta - (crédito: Ed Alves/CB)

A vacinação contra a covid-19 para pessoas que decidiram antecipar a segunda dose da Pfizer - marcada para até 27 de outubro - começou nesta quinta-feira (23/9). No posto do Ginásio de Sobradinho, o movimento foi considerável ao longo da manhã. A nova etapa da vacinação começou às 8h, junto com a aplicação da primeira dose da vacina em jovens entre 13 e 17 anos e em adultos com 18 anos ou mais, além da dose de reforço para quem tem 85 anos ou mais.

Quem foi até o Ginásio em busca do imunizante se impressionou com a organização do local. Foi o caso da atendente de telemarketing Clarissa Ribeiro de Sousa, 32 anos, que antecipou a segunda dose do imunizante. “A antecipação é importante porque traz segurança para que as pessoas voltem à rotina normal. Hoje, eu fiquei bem surpresa com a organização do ginásio, e foi bem rápido”, diz.

Clarissa demorou cerca de 10 minutos para ser atendida no espaço. “Não tenham medo de tomar a primeira ou a segunda dose, porque é muito importante cuidar de quem está em casa, dos amigos, colegas de trabalho”, diz. Em dezembro do último ano, a atendente de telemarketing e sua família testaram positivo para a covid-19. “Tivemos sintomas leves, mas continuamos em casa para não correr risco”, conta. “Por isso, a importância da dose de reforço, cuidar de si e de quem ama”, completa.

Segundo funcionários do posto de vacinação, a maior aplicação do dia foi para pessoas que saíram em busca da antecipação da segunda dose. “Apenas pela manhã,recebemos mais de 400 pessoas, só deste grupo", informou uma servidora que não quis se identificar. O Governo do Distrito Federal anunciou a antecipação na última segunda-feira (20/9) e reservou pontos específicos para a imunização de jovens, para quem vai receber a D2 de acordo com o fabricante e para quem vai receber a dose de reforço. No caso dos idosos que foram tomar a dose de reforço, a procura ainda é baixa.

De acordo com uma das servidoras, a previsão é que o movimento do grupo aumente em novembro, quando a maioria dos idosos que já passaram pelo prazo de sessenta dias da segunda dose poderão ser imunizados. A vacina usada como dose de reforço será, preferencialmente, da Pfizer/BioNTech ou, de maneira alternativa, da Janssen ou Oxford/AstraZeneca.