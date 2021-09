Operação Chapada: 10 brigadistas do Ibama testam positivo para a covid-19

CM Cibele Moreira EH Edis Henrique Peres

(crédito: Ramilla Rodrigues/ICMBio)

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) afirmou ao Correio que 10 brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) testaram positivo para a covid-19. Os profissionais estavam na linha de frente do combate às chamas que consomem a Chapada dos Veadeiros (GO) há 17 dias.

De acordo com o Ibama, os brigadistas foram afastados das atividades e se recuperam da infecção pelo novo coronavírus. Ainda segundo o instituto, todos estavam vacinados com a segunda dose da vacina contra a covid-19.

Além dos brigadistas do Prevfogo, três bombeiros militares de Goiás foram infectados pelo vírus durante as atuações de combate aos incêndios na Chapada. Os primeiros dois casos entre os bombeiros foram identificados entre domingo (19/9) e segunda (20/9).

Na manhã de quarta-feira (22/9), parte da equipe foi testada para rastrear mais casos de covid-19, quando mais um militar foi diagnosticado com a doença. Segundo o capitão Dias, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, todos eles tiveram sintomas leves e estão se recuperando em casa. “Quem teve o resultado negativo vai continuar no combate ao fogo”, afirma.