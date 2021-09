CB Correio Braziliense

Agroecologia

O Instituto Horta Girassol, por meio do Projeto Semear, promove gratuitamente, até 17 de dezembro, seu primeiro curso de agrofloresta, intitulado “Introdução à Agroecologia com foco na Produção de Alimentos”. As aulas abordam a produção sustentável e orgânica de alimentos, por meio de práticas ecológicas que privilegiam a dinâmica da natureza e o cuidado com bens naturais, como água, solo, sementes e matas. As inscrições devem ser realizadas até amanhã por meio do link encurtador.com.br/psALS. Mais informações: 9 9998-0973 (WhatsApp).

Fotografia

A Upis — Faculdade Integradas celebra 50 anos apresentando o curso de extensão em fotografia, com início a partir de 28 de setembro. Com coordenação do renomado fotógrafo Lincoln Iff, o curso é dividido em três módulos. Plinio comanda as aulas de fineart/fotografia autoral, com carga de 40 horas e a partir de R$ 374 (mensal). Fábio Lacerda ministra fotografia gastronômica, com carga de 30 horas e R$ 281 (mensal). Já Lincoln Iff é o responsável pelo curso fotojornalismo no casamento, com 30 horas e R$ 281 (mensal). Mais informações e inscrições em pos.upis.br.

Certificação Cambridge

As inscrições para os exames de certificação de Cambridge English para os níveis intermediário e avançado na Cultura Inglesa — um dos centros autorizados para aplicação das provas — estão prorrogadas até o dia 24 de setembro, no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Goiás. As provas serão aplicadas entre novembro e dezembro. A certificação é aceita por mais de 20 mil empresas e instituições de ensino em 130 países e é o principal caminho para quem deseja conseguir uma vaga em universidade estrangeira ou trabalhar em empresas que exigem comprovação de proficiência em inglês. Os exames de Cambridge English têm como diferencial o fato de terem validade por tempo indeterminado. A Cultura Inglesa oferece um canal para dúvidas sobre o exame (atendimento.exames@culturainglesa.net). Mais informações: www.culturainglesa.net.

Crítica de arte

Entre os dias 21 de outubro e 4 de novembro, acontece a 3ª edição do BSB Plano das Artes — Distrito Aberto, um evento dedicado à promoção dos espaços de arte autônomos no Distrito Federal, à alavancagem e à expansão de parcerias que ampliem a discussão sobre os segmentos do sistema da arte. O evento é realizado com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (FAC-SECEC-DF), e terá a participação de mais de 30 espaços dedicados às artes visuais do Distrito Federal. As inscrições gratuitas acontecem de hoje, por meio do preenchimento do formulário https://shortest.link/WsT, que deve ser enviado para o e-mail comunicacaoplanodasartes@gmail.com. Os alunos selecionados receberão bolsas de estudo de até R$ 500. O anúncio dos alunos selecionados será feito nesta sexta-feira, pelas redes sociais Facebook @BSBplanodasartes, Instagram @planodasartes e pelo site do evento www.bsbplanodasartes.com.br.



Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de encontros virtuais os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilingues sem sair das suas casas ou dos seus escritórios. Interação com professores e colegas de turma durante as lives. Inglês para concursos e turmas de conversação. Apenas quatro parcelas de R$ 200. WhatsApp 98625-5298, www.instagram.com/ciistgiles e facebook.com/stgilesbrasil



MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line “Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas”, aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária total de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT na internet, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.

Educação ambiental

O curso “Educação Ambientalcom Ana Folha e a Turma do Lixão” está com preço promocional de inscrição, R$ 70, com certificado digital. Para mais informações, entre em contato com Luciana Ribeiro (pedagoga, educadora ambiental, jornalista e microempreendedora individual) pelo telefone/WhatsApp (61) 9 85926436 ou pelo e-mail jornalanafolha@gmail.com.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.



OUTROS



Capoeira

Aulas on-line gratuitas de capoeira regional e capoeira angola via Zoom. O Centro Cultural e Social Grito de Liberdade — Mestre Cobra realiza, de setembro de 2021 a janeiro de 2022, a segunda edição do projeto Quilombo da Liberdade Live, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Uma imersão nas raízes afro-brasileiras e valorização da produção artística do DF em formato digital. O projeto realizará dez lives culturais pelo canal do YouTube Mestre Cobra. Para acessar as aulas realizadas na plataforma zoom, acesse https://taplink.cc/gritocapoeira ou link na bio do perfil no Instagram @gritocapoeira.



Solidariedade

O IESB em Ação, programa de responsabilidade social da instituição, está arrecadando agasalhos e livros do gênero infantil ou infanto juvenil. As doações são feitas até 11 de outubro na recepção de um dos três campi IESB: Asa Norte (609); Asa Sul (614) e Ceilândia. Mais informações: (61) 99293-7507.

Corrente do bem

O dermatologista Erasmo Tokarski lançou uma campanha para arrecadar livros e brinquedos infantis, novos e usados em bom estado de conservação, para crianças com idades entre 6 e 11 anos, da Escola Classe Kanegae, localizada no Riacho Fundo I. As doações podem ser realizadas até o dia 30 de setembro, na Clínica Erasmo Tokarski, Ed. Metrópolis sala 113, Asa Sul, em horário comercial.

Gincana virtual

Estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal já podem se inscrever para participar da edição 2021 da gincana “Se Liga na Escola”. Promovida pelo Sebrae no DF com a Secretaria de Educação, a iniciativa ocorrerá em ambiente virtual e agitará o cenário educacional brasiliense até o fim do mês de setembro. As inscrições para a gincana são gratuitas e podem ser realizadas por meio da página da iniciativa na internet (www.seliganaescola.com.br) até o último dia das atividades, previsto para 27 de setembro. O encerramento da gincana será no dia 8 de outubro, com a divulgação dos resultados e a premiação das equipes vencedoras.