Adolescentes de 12 anos serÃ£o vacinados na terÃ§a

M CIBELE MOREIRA S SAMARA SCHWINGEL AM Ana Maria Pol

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou, ontem, o início da vacinação para adolescentes com 12 anos na próxima terça-feira. A ampliação do grupo apto para receber a primeira dose será possível com a chegada, prevista para hoje, de mais 28.080 doses da Pfizer. O chefe do Executivo local também afirmou que pretende estender a aplicação da terceira dose das vacinas contra a covid-19 para pessoas de outras idades. Com a nova remessa, o DF terá condições de vacinar todo o público que pode a receber os imunizantes. “Ao iniciar esta vacinação, o DF atingirá a meta de disponibilizar a primeira dose a toda população acima de 12 anos”, destacou Ibaneis, em sua conta do Twitter.

Atualmente, estão sendo vacinadas a população com 13 anos ou mais, além da aplicação da segunda dose (D2) e das vacinas de reforço para quem tem 85 anos ou mais, idosos institucionalizados e imunossuprimidos graves — após 28 dias da D2.Até o momento, 2.165.685 pessoas foram vacinadas com, ao menos, uma dose do imunizante; 1.090.559 com duas; 57.116 com a dose única e 1.773 com o reforço da vacina. Ontem, a Secretaria de Saúde registrou 7.060 aplicações de D1, 26.043 de D2, 32 de DU e 783 de D3. Da população total de 3.052.546, cerca de 70,95 % receberam uma dose e 37,6% estão com o ciclo vacinal completo.

Acompanhado pela filha, a dona de casa Neide de Medeiros, 52, o aposentado Raimundo Martins de Medeiros, 85, tirou a manhã para tomar a dose de reforço da vacina. Após receber as duas doses da CoronaVac, Raimundo recebeu a terceira vacina da Pfizer, e a filha comemorou o momento. “Dá uma certa tranquilidade saber que ele será ainda mais imunizado”, diz. Neide explica que o pai tem frequentado apenas a casa dos filhos, agora que a maioria está vacinada. “Só não vacinou o bebe de dois anos. E mesmo assim, tomamos cuidado. É preciso que todo mundo continue mais consciente. Ainda temos que ter cuidado, principalmente agora, que estamos sentindo que as coisas estão melhorando”, complementa Neide.

Para garantir que toda a população tenha tido acesso à vacina contra a covid-19, a Secretaria de Saúde fará uma busca ativa por aqueles que não se imunizaram. O subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, explicou que a medida só será implementada após o fim da vacinação dos grupos atuais. “Depois dos adolescentes e da terceira dose de idosos”, declarou.

Passaporte

A implementação de um possível passaporte de vacinação no Distrito Federal gerou divergências entre representantes do governo local ontem. Em coletiva de imprensa, na sede da Secretaria de Saúde, o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, pontuou que a pasta tem avaliado adotar a medida na capital. O documento seria necessário para comprovar que o ciclo vacinal está completo. No entanto, poucos minutos depois, o governador Ibaneis Rocha (MDB) comentou ao Correio que é contrário à criação desse tipo de medida. No DF, a cobrança da vacinação está sendo feita em situações específicas, como shows, festivais e jogos esportivos.

Mortes

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 10.342 pessoas morreram por complicações da doença no Distrito Federal. Desse quantitativo, 19 mortes foram notificadas ontem, sendo um ocorrido em residência. O número de óbitos é o maior desde 3 de setembro, quando a Secretaria de Saúde registrou 20 vítimas.

A média móvel de mortes ficou em 11,71, o que representa uma queda de 12,7% em comparação há 14 dias. Entretanto, a mediana de casos ficou em 878,71, alta de 13% no mesmo período de comparação. Por outro lado, a taxa de transmissão da covid-19 diminuiu de 0,93, contabilizado na quarta-feira, para 0,91 ontem. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que se o número foi menor do que 1, a pandemia tende a acabar. Se ficar acima da média, a crise avança. Em relação a novos casos, o DF teve 977 registros de infectados em 24h. Ao todo, 489.118 pessoas foram contaminadas, sendo que 469.448 conseguiram se recuperar.