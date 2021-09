Almoço com sabor de campanha

SS Samara Schwingel

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), atendeu ao convite do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do DF (Sincodiv) e almoçou com representantes e empresários do setor. A categoria teceu elogios e agradeceu ao governador pela gestão durante a pandemia de covid-19. Em discurso, o chefe do Executivo local elogiou o empenho do segmento ante a crise sanitária e falou em reeleição.

O almoço foi no restaurante Almeria, no Setor de Clubes Esportivos Sul, ontem. Além de representantes do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do DF, estavam o secretário de Governo, José Humberto Pires; o secretário de Economia, André Clemente; o diretor-geral do Detran-DF, Zélio Maia; o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa; o empresário Paulo Octávio e outros representantes do setor.

O diretor do Sincodiv, Marcos Cardoso, afirmou que as ações do governador foram cruciais para que o setor automotivo registrasse resultados econômicos positivos, mesmo durante a crise sanitária. “Estamos todos juntos nesta batalha e, com certeza, venceremos este desafio da pandemia”, afirmou. Outros presentes manifestaram gratidão e suporte ao chefe do Buriti. Na sua vez de falar, Ibaneis agradeceu o apoio e fez uma análise do mandato.

“Nossos secretários trabalham de forma livre com um único propósito: atender à população do DF. Governo é para pobre; rico, basta não atrapalhar. Acredito muito naquilo que o empresariado gosta de ouvir falar. O Estado tem que ser mínimo, focando nas áreas que importam, como saúde, segurança e educação. O restante temos que deixar na mão dos empresários”, argumentou o governador. Por fim, Ibaneis falou sobre concorrer à reeleição em 2022. “Estou muito satisfeito com a maneira com que as coisas estão andando. Mesmo em um período de pandemia, nós conseguimos avançar em todas as áreas. E, se tudo der certo, vamos tratar da reeleição”, adiantou.