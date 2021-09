Uma aposta saudável

LS Liana Sabo

Brasília acaba de ganhar a primeira loja Boali, uma grife que se insere na categoria de comida rápida, como fast-food, só que de alimentos saudáveis. O conceito não é novo, mas o nome é. Boali é a contração das palavras “boa” e “alimentação”. Deriva da Salad Creations, primeira e maior rede de franquias de fast-food de saladas, criada em 2004 na Flórida (EUA), que tinha como objetivo oferecer qualidade e rapidez na refeição com estilo de vida saudável.

Três anos mais tarde, a marca chegou ao Brasil, trazida pelos três jovens empresários Rodrigo Barros, Victor Giansante e Fernando Bueno, que abriram a primeira loja no Shopping Higienópolis, em São Paulo. O sucesso veio logo, e a grife se expandiu, inclusive para o Park Shopping, em Brasília, mas os sócios da franquia queriam mais autonomia e acabaram desfazendo o contrato com os americanos.

A partir da estrutura da Salad Creations, surgiu a Boali, que deixou de se limitar à oferta de saladas e agregou itens que não havia nos Estados Unidos, como suco natural de diversas frutas, como pitaya com limão e hortelã, que fica absolutamente refrescante, e wraps, novo motor da marca. Lançada na feira de franchising em 2019, a Boali conta com 42 unidades em 14 estados do país. Embora jovem, já tem identidade com o esporte ao se tornar a fornecedora oficial do Time Brasil até 2024.

Na aula de Alice

Quem trouxe a marca para Brasília foi o casal Marcos Baby, 49 anos, e Gilmara Dezan, 48. Ele, brasiliense; e ela, paulista de Votuporanga, cresceram e estudaram na capital do país até se conhecerem nos anos 1980 no Colégio Objetivo. “Após longa dat,a nos reencontramos, casamos em 2001 e temos dois filhos gêmeos, Daniel e Felipe, de 17 anos”, conta Marcos, que sempre gostou de cozinhar. “No começo, a gente discutia, mas, depois, vimos que nos completamos nessa atividade. Gilmara com habilidades de planejamento, organização e estimativa de quantidades em relação a ingredientes e pratos a serem executados, e eu buscando o capricho na elaboração dos sabores e novas experiências de harmonização”, revela Baby.

Os dois são amantes da boa mesa e apreciadores de vinhos, especialmente os italianos. O casal só não é autodidata na gastronomia porque fez alguns cursos esporádicos, entre eles, o da chef Alice Mesquita, que ensinou suas famosas receitas para uma geração de gourmets da cidade.

No momento em que aumenta muito a procura pelos clientes, que ganharam peso durante a pandemia e querem voltar à boa forma, de se alimentarem corretamente, o mercado de comida saudável é um achado. Tanto que o casal brasiliense não hesitou em abandonar a profissão original para se dedicar à franquia Boali. Marcos é egresso da área do direito e publicidade, e Gilmara, também advogada, trabalhou com gestão de projetos.

Quente e frio

Em fevereiro deste ano, o casal conheceu a grife e se lançou “no que poderia fazer sentido com o que estamos buscando para as nossas vidas”, ressalta Baby, completamente identificado com a proposta da marca 100% brasileira. O cardápio está dividido entre oito saladas completas; oito bowls, que são refeições quentes e pratos frescos; dois burritos de carne e de frango feitos com tortilha integral multigrãos; nove wraps; oito sucos naturais e 11 funcionais e ultrafuncionais, além de três sobremesas.

O item que está na origem da marca são as saladas — todas com mix de folhas. São variadíssimas e têm nomes sugestivos, como Sem desculpa, de atum em pedaços, fusilli integral e ricota temperada (R$ 38); Ave Caesar de filé de frango fatiado, parmesão e croutons integrais com molho caesar (R$ 27); e Hoje eu começo, a mais vendida, com frango desfiado, ricota temperada, cebola-roxa, cenoura, ovos de codorna e maçã crocante (R$ 28).

Além do prato pronto, você tem a opção de criar a própria salada com uma folha de sua escolha, cinco ingredientes frescos, dois secos e o molho, que vai do árabe ao italiano; passando pelo picante chipotle; mostarda e mel; oriental e maionese vegana. Saem por R$ 29. É possível adicionar uma proteína por R$ 2.

Entre os pratos quentes, há o risoto de limão siciliano com frango desfiado (R$ 32) e ao funghi com carne desfiada (R$ 34), além do vegano com arroz, grão-de-bico, brócolis, palmito, cenoura, granola e maionese (R$ 29). A sensação da marca, porém, são os wraps, com destaque para o frango picante com ovos de codorna, tomate, parmesão, croutons e molho chipotle (R$ 28). Ainda tem de carne com gorgonzola; salmão defumado; atum; frango ao pesto; e delicioso camarão com palmito, cebola-roxa, tomate e molho mil ilhas (R$ 36). Como novidade do cardápio, acaba de ser lançado o kebab Boali vegano de quibe vegetal, folhas de espinafre, maionese, pimenta biquinho, palmito e cebola crocante (R$ 32).

“Não é por ter a pegada natural que a marca deixará de oferecer cookie e brownie, que se pode comer sem culpa e sem medo”, comenta Gilmara Dezan. De fato, os dois quitutes são feitos sem glúten e sem lactose, com chocolate 70% e açúcar demerara mais ovo orgânico, no caso do cookie, e biomassa de banana-verde, no brownie. Ambos saem por R$ 9, cada. Boali funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 20h; e domingo, das 11h às 16h, no Bloco A (ao lado do Manuelzinho Restaurante), da 404 Sul. Telefones: 3256-9412 e 9 8105-0187 (WhatsApp). Tem delivery!