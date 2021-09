CB Correio Braziliense

(crédito: Vinicius Cardoso/Esp. CB/D.A Press)

O Governo do Distrito Federal (GDF) liberou, nesta quinta-feira (23/9), o saque do benefício do DF Sem Miséria para as famílias inscritas no programa. No total, serão destinados R$ 9,79 milhões para a distribuição entre 73.617 famílias em situação de vulnerabilidade social na capital. Os valores podem ser sacados nas agências da Caixa Econômica Federal.

Por meio do Decreto Nº 10.316, de 7 de abril de 2020, o DF Sem Miséria teve continuidade durante o período de pandemia da covid-19. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), o DF conta com 186.862 famílias inscritas no Cadastro Único. Desse total, 90.985 recebem o Bolsa Família, sendo que 73.617 também têm direito ao DF Sem Miséria.

O auxílio do governo distrital é um adicional ao programa Bolsa Família, do governo federal. O benefício tem como objetivo adequar os valores recebidos ao custo de vida na capital federal. As famílias que moram no DF e que, após o recebimento do auxílio federal, apresentarem renda per capita inferior a R$,140 têm o direito ao DF Sem Miséria. Além disso, é preciso ainda estarem inscritas no Cadastro Único.



Com informações da Sedes