Praça Kasato Marú é revitalizada em homenagem aos 65 anos da Novacap

AM Ana Maria Pol

(crédito: Ana Maria Pol/CB/D.A Press)

Ao longo da manhã, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), compareceu à reinauguração da praça Kasato Marú, no Riacho Fundo I. A solenidade ocorreu em comemoração aos 65 anos da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), e contou com a presença do presidente do órgão, Fernando Leite, e do embaixador do Japão, Akira Yamada.

Em celebração aos 65 anos da Novacap, o governador reforçou a importância da Companhia para o DF. “Brasília é uma cidade jardim, e pra se ter isso é preciso uma companhia que possa fazer da nossa cidade cada vez mais bela. E ela está bela. Seja com as ruas do DF, com as podas, gramas, árvores. A cidade, como um todo. Eu queria dizer que a Novacap tem muito a fazer pelo DF e, certamente, está fazendo”, disse.

O chefe do executivo local mandou um recado para a população japonesa da região administrativa. “Quero deixar o meu carinho a toda a comunidade japonesa que reside no DF, e que a gente tem o prazer de conviver, e são exemplos pra todos nós. Tive a oportunidade, até mesmo antes da campanha, de visitar algumas feiras do DF, e não é incomum encontrarmos parte dos nossos produtores rurais nas família de origem japonesa. Então fica meu agradecimento pelo trabalho de honestidade, de significado” disse.

De acordo com Fernando Leite, a obra é um marco para a população. “Porque ela homenageia a migração japonesa do Brasil. Graças a esses migrantes japoneses, que tiveram a coragem de ficar não só no litoral, mas de entrar no interior, vir até Brasília. Muita pisa aconteceu: os japoneses fizeram contribuições, e continuam fazendo, em todos os setores da nossa vida, seja cultural, científico, da medicina”, disse o presidente.

Kasato Maru é o nome do 1° navio que veio do Japão trazendo imigrantes japoneses, em 1908. Abaixo está o caminho feito pelo navio desde a sua saída do porto de Kobe, no Japão, até o porto de Santos. “Espero que, por muitos anos, esse jardim seja amado por toda a comunidade e continue sendo um lugar de relaxamento e descanso para vocês. Que continue proporcionando felicidade para quem se interesse na comunidade japonesa, e que os jovens nikkei preservem esse jardim e disseminem essas praticas às outras pessoas”, disse o embaixador do Japão.

Para o evento, o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Massami Uyeda - que não pôde comparecer à solenidade -, doou cinco pés de cerejeira, fruto típico do Japão, para serem plantados na praça.