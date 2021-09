Santa Maria recebe nova linha de ônibus na segunda-feira (27/9)

CB Correio Braziliense

A nova linha será operada pela empresa Pioneira - (crédito: ACACIOPINHEIRO)

Na próxima segunda-feira (27/9), começa a funcionar a nova linha de ônibus 3316, que fará o trajeto circular entre a Avenida Alagados e o terminal do BRT de Santa Maria. Os ônibus serão operados pela empresa Pioneira, com tarifa de R$ 2,70. A programação é de que a nova linha faça 66 viagens de segunda a sexta-feira.

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), a linha irá melhorar o deslocamento interno em Santa Maria, além de facilitar o acesso ao terminal do BRT. Para quem possui o cartão mobilidade para fazer a integração, o custo total do deslocamento é de R$ 5,50, sendo permitida a realização de até três viagens, no mesmo sentido, em um período de até três horas.

Esse novo serviço foi criado tendo como base estudo e monitoramento de demanda realizados pela Semob após a implantação, no início deste mês, de mudanças no transporte público do Gama e de Santa Maria. De acordo com a pasta, no dia 4 de setembro, novas linhas do BRT que se destinam ao Cruzeiro, Sudoeste, Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) e Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN) começaram a circular.

Para Márcio Antônio de Jesus, subsecretário de operações da Semob, a análise do comportamento de demanda dos passageiros feita nas últimas três semanas foi essencial para criação da nova linha. “As 66 novas viagens oferecidas pela linha alimentadora 3316 nos dias úteis vão adequar a oferta de viagens ao crescimento da demanda e facilitar a circulação de passageiros até o terminal do BRT”, explica.

Os novos horários e o itinerário completo da linha 3316 estarão disponíveis por meio do endereço eletrônico dfnoponto.df.gov.br a partir do dia 27 de setembro.



*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob)