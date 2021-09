Organização aplicava golpe pelo WhatsApp

EH Edis Henrique Peres

(crédito: DRCC/Divulgação)

A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) do Distrito Federal desbaratou um grupo criminoso que aplicava golpes pelo WhatsApp no DF, Rio Grande do Norte, Paraíba e Rio Grande do Sul. As investigações identificaram que os autores moravam em São Vicente, litoral sul de São Paulo. Com a expedição dos mandados de prisão e de busca e apreensão, os agentes se deslocaram a Santos, em São Paulo, e com o apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC-SP) e do Grupo de Operações Especiais (GOE-SP), prenderam um dos chefes da organização criminosa. O homem estava com R$ 35 mil em espécie.

Um comparsa também foi detido com aparelhos celulares e vários cartões bancários. As diligências apontaram que as vítimas de Brasília foram alvos de criminosos que agiam de uma favela conhecida como Fazendinha, ao lado de dois presídios com detentos vinculados à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).