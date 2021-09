O retorno da chef Ana Toscano

LS Liana Sabo

Descendente de quatro avós italianos, a chef Anamaria Zanello Toscano retorna após quatro anos sabáticos que ela própria se impôs, desde que vendeu o restaurante Villa Borghese, instalado por 23 anos na 201 Sul. Mesmo desfrutando de uma pausa na carreira, Ana não ficou parada. Pelo menos, em pensamentos, vislumbrava um retorno àquilo que mais gosta de fazer: cozinhar. E é isso que a chef multimídia voltou a fazer ao abrir na Comercial da 307 Sul a loja Ana Toscana Empório.

“Como eu vivo de sonhos, ainda no início da pandemia, comecei a pensar o quanto seria prático e até salvador ter um freezer lotado de comidinhas prontas, já que todo mundo ficou sem as pessoas que cozinhavam”, conta a sonhadora chef-restauratrice, de volta às caçarolas. Durante um ano, testou combinações aplicadas às técnicas de congelamento. Enquanto a família desfrutava as receitas, ela ia recolhendo os palpites.

Ao cabo de muitas experimentações, Ana proclamou: “Congelado é o novo fresco”. Descoberta a fórmula, se pôs em campo e, antes mesmo de achar uma vaga no coração da Asa Sul para o empório, aberto há uma semana, já reinava no Sudoeste, onde produz o seu famoso petit gâteau. O delicioso doce francês tem sido fornecido há anos para restaurantes e bufês. “Nós o fazíamos muito antes de se tornar moda”, lembra a chef, que comandou também com a filha Daniela a Confeitaria Francesa, na 203 Sul, por 46 anos, quase meio século!

Com a bagagem cheia de sabores — que além de consumidos no restaurante de pegada italiana, também eram transmitidos didaticamente no programa televisivo Temperando a Vida, atração culinária da Band, que ia ao ar no horário do almoço —, Ana Toscano reedita-os, agora, para que você possa levá-los para casa.

Entre os destaques estão o bobó de camarão e a moqueca capixaba com purê de banana da terra (ambos por R$ 35 cada); picadinho da chef e arroz de bacalhau (R$ 39 cada); frango ao curry com mango chutney e galinhada (R$ 29 cada); carne à caçadora (R$ 32), além de outras iguarias individuais, como os tomates secos e o crostini do Villa Borghese, que “me pediam muito”, informa a autora, e o sformato de gorgonzola com frutas secas (R$ 40). É claro que o petit gâteau faz parte do cardápio, por R$ 49,50 seis unidades.

As comidinhas vêm prontinhas e congeladas com 450g, em uma embalagem especial de plástico transparente, 100% reciclável e BPA free. É só levar ao micro-ondas, ensina a chef. “Tem cliente que disse que durou duas refeições”, comenta Ana, mas reconhece que depende da fome de cada um. Ele instalou o equipamento na charmosa lojinha para inaugurar, em breve, o self service do almoço. “As pessoas escolhem o que vão comer, esquentam no micro-ondas e sentam confortavelmente na parte externa da loja, como se faz em Nova York”, adianta a chef.

Na prateleira de saborosos produtos, está à venda o livro Férias na Provence, você pode! que Ana Toscano escreveu incluindo as receitas desenvolvidas durante memorável viagem à França. O empório funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 19h30; e domingo, das 10h às 14h. Telefone para encomendas: 9 9917-4242.





Pirarucu se despede

Últimos dois dias para participar do Festival Gosto da Amazônia, promovido pelo Sindhobar, que tem como estrela o pirarucu selvagem de manejo. Segundo o proprietário da Beira Mar Pescados, Gustavo Resende, foram vendidos mais de 1,8 mil quilos de peixe, e quase 8,5 mil pessoas provaram a iguaria em Brasília. Para o presidente do Sindhobar, Jael Silva, "o festival veio consolidar não só o setor de gastronomia como o de turismo", ele destaca a importância da revista Sabor e Sustentabilidade, distribuída nos hotéis e restaurantes, que ajudou os interessados a escolher os pratos que gostariam de degustar. Cinquenta restaurantes participam do festival que vai até domingo.





Sem interrupção

A marca Cumarim Steaks & Burgers acaba de abrir, na 214 Norte, Bloco A, a quarta loja da grife, nascida há 13 anos pelas mãos dos sócios José Moreira e Tarlen Filgueira. Com duas lojas em Águas Claras e uma bem instalada na esquina debaixo da 208 Sul, a nova casa oferece o que é sucesso nas outras três, com opções de hambúrgueres servidos direto das 11h30 às 23h. Na refeição, o destaque é o Filé do Zé, que vem com 480g de bifinhos ao molho madeira com cogumelos e purê rústico (R$ 109,90 serve até três pessoas), além de cortes variados como assado de tira, picanha premium shoulder de angus e bife ancho, com espaço para o filé de tilápia. Para quem quer saber a origem do nome, o próprio fundador José Moreira lembra que leu uma reportagem sobre pimentas, na qual se destacava a cumari, típica da região Norte, que serviu de inspiração para batizar a casa.