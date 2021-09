CB Correio Braziliense

CURSOS

Educação ambiental

O curso de educação ambientalcom Ana Folha e a Turma do Lixão está com inscrições abertas. Para participar, basta pagar o preço promocional de R$ 70 e ter acessos aos conteúdos e receber o certificado digital. Mais informações: 9 8592-6436 ou pelo email jornalanafolha@gmail.com.

Prêmio essencial

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Essencial, uma iniciativa da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF) que incentiva e reconhece ideias inovadoras voltadas ao controle social. Podem se inscrever universitários do Distrito Federal, seguindo todas as regras do edital. A Controladoria do DF premiará em dinheiro as melhores iniciativas. Para mais informações acesse: http://premioessencial.cg.df.gov.br/.



Idiomas on-line

Estão disponíveis aulas on-line de inglês, francês e espanhol com o professor Otávio Vieira. Com experiência internacional nos três idiomas, ele leciona para adultos, adolescentes e terceira idade. Desconto para grupos. O valor da hora/aula é R$ 70. Mais informações pelo WhatsApp 9 9646-7234.



Saúde EaD

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) lançou uma plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, estarão disponíveis, pelo menos, 20 cursos diferentes de formação, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contatos pelo telefone (11) 9 7419-5753 e e-mail: campus@unidas.org.br.

Cursos técnicos

O Instituto Madre Teresa capacita jovens e adultos que desejam construir uma carreira por meio de cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.



OUTROS

Cinema itinerante

O caminhão-baú do Instituto Latinoamerica segue seu percurso para levar sessões de cinema gratuitas para 32 regiões administrativas. Depois de passar por 14 cidades, o projeto Brasília 60+1 — nossa história pelas lentes do cinema desembarca no Recanto das Emas, hoje. Depois, segue para Samambaia, de 27 a 29 deste mês. As sessões gratuitas ocorrem a partir das 19h.

Educação católica

A Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (Anec) realiza, hoje, o Seminário nacional de gestão na educação católica. O encontro pretende fomentar ações e reflexões sobre a excelência na gestão de instituições desse segmento. Entre os temas das palestras estão: o futuro do mundo do trabalho e da educação; o impacto do ensino híbrido para a educação brasileira; o desafio do pacto educativo. O evento será on-line e gratuito. Mais informações: https://bit.ly/SeminarioNacionaldeGestao.



Setembro amarelo

O Templo da Boa Vontade (TBV) aderiu mais uma vez à campanha Setembro Amarelo, iniciativa mundial que visa alertar e conscientizar a população a respeito do suicídio e suas formas de prevenção. Monumentos e prédios no mundo inteiro iluminam-se neste mês, num gesto de apoio à campanha alusiva ao Dia Mundial para Prevenção do Suicídio. Em razão do distanciamento social por conta da Covid-19, a programação será on-line e, todos os dias, às 18 horas, ocorrerá uma Corrente Ecumênica de Orações em favor da Vida, que poderá ser acompanhada acessando o site boavontade.com/tv.



Mostra itinerante

Até amanhã, a Praça Central do Casapark recebe a mostra itinerante Em casa e o mercado TRANS.PA.REN. TE. Os eventos trazem ao público a produção de design autoral de produtores locais, bem como artesanato contemporâneo, moda, joalheria, gastronomia e arte. Com entrada gratuita e livre para todos os públicos, o evento acontece na sexta e no sábado, das 12h às 21h, e no domingo, das 12h às 20h. O Casapark fica no SGCV Sul Lt. 22, Park Sul. Telefone: 3403-5300.

Educação do futuro

Entre os dias 29 e 30, um evento on-line e gratuito promovido pelo Edify Education – empresa de soluções educacionais em inglês – promove o debate sobre ensino e aprendizagem. O HUB – Conexões para educação do futuro contará com palestrantes nacionais e internacionais para discutir temas relacionados à saúde mental, gestão escolar, desenvolvimento socioemocional e tendências do setor, que vem passando por muitas transformações. As inscrições podem ser feitas pelo link https://lp.edifyeducation.com.br/hub.

Linha Vermelha

Com o objetivo de estimular e facilitar as doações de sangue e aproximar voluntários, o Taguatinga Shopping recebe o projeto-piloto para a expansão da Linha Vermelha, transporte gratuito que leva voluntários até o Hemocentro de Brasília.As terças e quintas-feiras, até 7 de outubro, o veículo está disponível para levar os doadores. Local: entrada Principal do Taguatinga Shopping. Os horários de saída são as 9h e as 13h, e o retorno é as 12h e as 16h. Acesse https://agenda.df.gov.br/; ou ligue 160, opção 2 ou 0800 644 0160. Quem participar pode receber o certificado de doador.

Saúde para bebês

O Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down (CrisDown) do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) passou a oferecer a Shantala em casa, por meio de chamada de vídeo. A técnica combina o toque, a aplicação de óleo, a massagem e o alongamento suave do corpo do bebê, e é uma das Práticas Integrativas em Saúde (PIS) ofertadas na rede pública. Quem tiver interesse em participar, pode enviar uma mensagem para o telefone temporário do CrisDown 9 9448-0691 e aguardar o contato da equipe. O telefone não recebe chamadas, apenas mensagens.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até mil metros. Os preços variam de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil — vindo de Boituva (SP) —, alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.