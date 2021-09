Pessoas em situação de rua receberam mais de 73 mil refeições durante pandemia

CB Correio Braziliense

(crédito: Agência Brasília)

Desde julho do ano passado, pessoas em situação de rua podem fazer até duas refeições gratuitas por dia nos restaurantes comunitários do Distrito Federal. A distribuição é feita nas 14 unidades espalhadas pelo DF e desde o começo da iniciativa foram distribuídas mais de 73 mil refeições.

Logo no início, eram entregues marmitas em pontos da cidade com grande concentração de pessoas em situação de rua, porém, nem sempre o público estava nos pontos previamente mapeados. A solução foi apostar em pontos fixos para que as pessoas pudessem se alimentar todos os dias independente de onde estivessem.

O benefício foi uma forma que o Governo do Distrito Federal (GDF) encontrou para amenizar os impactos das crises sanitária e econômica desencadeadas pela pandemia da covid-19. "O GDF precisou agir rapidamente, uma vez que, muitas vezes, essas pessoas contavam com a caridade da população. No entanto, com a necessidade do isolamento social, as ruas ficaram praticamente vazias e eles passaram a ter dificuldades para, minimamente, se alimentarem", destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

O Serviço Especializado de Abordagem Social conta com 28 equipes que acompanharam mais de 2 mil pessoas em situação de rua nos últimos meses. Entre os trabalhos desenvolvidos pelos profissionais está o direcionamento para os restaurantes comunitários mais próximos.

Relatos

"Se não tivesse esse negócio aqui, como a gente iria se alimentar? Eu não sei dizer, eu não saberia onde", disse um homem em situação de rua, após terminar uma refeição no restaurante comunitário do Gama. A unidade recebe, em média, 70 pessoas em situação de rua por dia.

O relato faz parte de um episódio da série documental A rua: do acolhimento à autonomia, produção da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Social. A obra divulga serviços e mostra histórias reais de pessoas que estão em situação de rua, ou superaram essa condição.

Os episódios estão disponíveis em @sedes_df, no Instagram. Lançado no dia 19 de agosto, em alusão ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, o seriado tem capítulos novos todas às quintas-feiras.

*Com informações da Sedes