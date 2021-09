CB Correio Braziliense

CURSOS

Fotografia

A Upis — Faculdade Integradas celebra 50 anos apresentando o curso de extensão em fotografia, com início a partir de 28 de setembro. Com coordenação do renomado fotógrafo Lincoln Iff, o curso é dividido em três módulos. Plinio comanda as aulas de fineart/fotografia autoral, com carga de 40 horas e a partir de R$ 374 (mensal). Fábio Lacerda ministra fotografia gastronômica, com carga de 30 horas e R$ 281 (mensal). Já Lincoln Iff é o responsável pelo curso fotojornalismo no casamento, com 30 horas e R$ 281 (mensal). Mais informações e inscrições em pos.upis.br.

Crítica de arte

Entre os dias 21 de outubro e 4 de novembro, acontece a 3ª edição do BSB Plano das Artes — Distrito Aberto, um evento dedicado à promoção dos espaços de arte autônomos no Distrito Federal, à alavancagem e à expansão de parcerias que ampliem a discussão sobre os segmentos do sistema da arte. O evento é realizado com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (FAC-SECEC-DF), e terá a participação de mais de 30 espaços dedicados às artes visuais do Distrito Federal. As inscrições gratuitas acontecem de hoje, por meio do preenchimento do formulário https://shortest.link/WsT, que deve ser enviado para o e-mail comunicacaoplanodasartes@gmail.com. Os alunos selecionados receberão bolsas de estudo de até R$ 500. O anúncio dos alunos selecionados será feito nesta sexta-feira, pelas redes sociais Facebook @BSBplanodasartes, Instagram @planodasartes e pelo site do evento www.bsbplanodasartes.com.br.

Lives de inglês

Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de encontros virtuais os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilingues sem sair das suas casas ou dos seus escritórios. Interação com professores e colegas de turma durante as lives. Inglês para concursos e turmas de conversação. Apenas quatro parcelas de R$ 200. WhatsApp 98625-5298, www.instagram.com/ciistgiles e facebook.com/stgilesbrasil

MPDFT

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) disponibilizou o curso on-line “Introdução à Justiça Restaurativa e Direito das Vítimas”, aberto ao público interessado pelo tema e com certificado de conclusão. A capacitação, com carga horária total de 10 horas, é gratuita e será realizada na plataforma de educação a distância Moodle do MPDFT. O curso é autoinstrucional e já está disponível, podendo ser acessado até 19 de dezembro. As inscrições deverão ser realizadas diretamente na plataforma de EaD do MPDFT na internet, pelo link https://www.mpdft.mp.br/ead.

Artes plásticas

Inspirado na cultura de rua, no universo pop e nas artes plásticas, o cenógrafo, diretor de arte e artista plástico Leonardo Cinelli apresenta sua nova exposição na Galeria Vertical, no Infinu (CRS 506 bloco A loja 67). A exposição acontece até 30 de outubro, das 11h às 22h. Abertura: 23 de setembro, às 18h30. Acesso livre. Em tempos de pandemia de covid-19, solicita-se aos interessados que mantenham o distanciamento social e usem máscara durante a visita à exposição.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

OUTROS

Capoeira

Aulas on-line gratuitas de capoeira regional e capoeira angola via Zoom. O Centro Cultural e Social Grito de Liberdade — Mestre Cobra realiza, de setembro de 2021 a janeiro de 2022, a segunda edição do projeto Quilombo da Liberdade Live, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Uma imersão nas raízes afro-brasileiras e valorização da produção artística do DF em formato digital. O projeto realizará dez lives culturais pelo canal do YouTube Mestre Cobra. Para acessar as aulas realizadas na plataforma zoom, acesse https://taplink.cc/gritocapoeira ou link na bio do perfil no Instagram @gritocapoeira.

Solidariedade

O IESB em Ação, programa de responsabilidade social da instituição, está arrecadando agasalhos e livros do gênero infantil ou infanto juvenil. As doações são feitas até 11 de outubro na recepção de um dos três campi IESB: Asa Norte (609); Asa Sul (614) e Ceilândia. Mais informações: 9 9293-7507.

Corrente do bem

O dermatologista Erasmo Tokarski lançou uma campanha para arrecadar livros e brinquedos infantis, novos e usados em bom estado de conservação, para crianças com idades entre 6 e 11 anos, da Escola Classe Kanegae, localizada no Riacho Fundo I. As doações podem ser realizadas até o dia 30 de setembro, na Clínica Erasmo Tokarski, Ed. Metrópolis sala 113, Asa Sul, em horário comercial.

Gincana virtual

Estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal já podem se inscrever para participar da edição 2021 da gincana “Se Liga na Escola”. Promovida pelo Sebrae no DF com a Secretaria de Educação, a iniciativa ocorrerá em ambiente virtual e agitará o cenário educacional brasiliense até o fim do mês de setembro. As inscrições para a gincana são gratuitas e podem ser realizadas por meio da página da iniciativa na internet (www.seliganaescola.com.br) até o último dia das atividades, previsto para 27 de setembro. O encerramento da gincana será no dia 8 de outubro, com a divulgação dos resultados e a premiação das equipes vencedoras.

Saúde mental

A Secretaria de Saúde tem diversos serviços que atendem às urgências em Saúde Mental na população. O atendimento pode ser iniciado em todas as unidades de emergência dos hospitais gerais ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Alguns quadros de alterações mentais ou do comportamento comumente atendidos nos serviços de urgência e emergência são: intoxicação aguda ou abstinência de álcool ou outras drogas, crises de ansiedade, psicoses, agitação psicomotora, tentativas de suicídio, reações a eventos traumáticos, entre outros. Mais informações no site encurtador.com.br/imrHP.

Isto é Brasília

Espetáculo da natureza

Com a chegada das chuvas, após o longo período de estiagem, espera-se que o verde volte aos poucos ao cotidiano do brasiliense. A primavera também dará outros tons às ruas de todo o Distrito Federal. A natureza em seu pleno espetáculo.

Arena de jogos

Já pensou em ter seus jogos favoritos em um só lugar? Essa é a proposta da Arena Gamer, desenvolvida pelo Taguatinga Shopping em parceria com o Fujioka, para o Dia das Crianças. Além da atração, o shopping oferecerá aos clientes a promoção Compre e Concorra, com sorteio de oito PlayStations 5. A proposta vai até 14 de outubro, gratuitamente e com agendamento no local. Para participar, basta retirar os ingressos no balcão de informações do evento, mediante pré-agendamento na própria Arena Gamer, na Praça Central. Com o objetivo de manter os protocolos de segurança, a participação está sujeita à lotação do horário.



Mestrado nos EUA

O Programa Oportunidades Acadêmicas, uma das iniciativas desenvolvidas pelo EducationUSA, aposta na diversidade e na inclusão em universidades norte-americanas. A iniciativa paga todas as despesas relacionadas a candidaturas de alunos brasileiros com desempenho acadêmico acima da média, mas com recursos financeiros limitados para ingressar em universidades dos Estados Unidos. A nova seletiva está aberta para interessados em mestrado ou doutorado e vai até 10 de outubro. Inscrições gratuitas pelo link: bit.ly/OPPGrad2021.

Grita geral

LAGO NORTE

LIXO EM PARQUES E JARDINS

O servidor público aposentado Vicente Limongi Netto, 76 anos, morador do Lago Norte, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da falta de higienização em parques e jardins da região. “A falta de educação da maioria esmagadora de donos de cachorros que não recolhem as fezes dos animais ocorre em todo o Lago Norte, sobretudo nas calçadas, jardins e nas próprias ruas. Adultos fantasiados de politicamente corretos que abusam da falta de bom senso”, critica.

A Administração Regional do Lago Norte informou que conta com a conscientização dos moradores no recolhimento das fezes de seus animais de estimação. O órgão lembrou que, de acordo com o artigo 3º da Lei nº 2.095/1998, o proprietário ou quem estiver conduzindo o passeio de animais em calçadas, ruas, praças, parques, jardins e logradouros públicos é obrigado a recolher, em recipiente próprio, os dejetos fecais, sujeito a multa. Contudo, a administração afirma que não é da competência dos garis o recolhimento das fezes nas vias públicas. Para o administrador do Lago Norte, Marcelo Ferreira, cuidados sanitários com animais de estimação devem ser reforçados. “A população deve estar consciente sobre os sérios riscos que os dejetos dos animais podem ocasionar à saúde e os efeitos negativos ao meio ambiente se não forem descartados da maneira correta”, destaca.

GUARÁ II

FALTA DE MÉDICOS

A servidora pública aposentada Helena Ribeiro, 67 anos, moradora do Guará 2, entrou em contato com o Correio para reclamar sobre a falta de médicos no hospital da região administrativa. “Nas poucas vezes em que estive lá, só havia uma médica, e recém-formada. Não existem especialistas em nada. Ressalto a equipe de enfermagem, que é bastante atenciosa”, afirma.

A Administração Regional do Guará informou que vai encaminhar a situação para os órgãos de fiscalização tomarem as devidas providências.