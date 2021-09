Carrasco veste preto e branco

CB Correio Braziliense

Em noite de exibição de gala do quarteto corintiano, Roger Guedes fez a diferença no clássico, anotou os dois gols do Corinthians na vitória por 2 x 1 sobre o Palmeiras, ontem, e aproximou o time do Parque São Jorge do G-4 do Campeonato Brasileiro. O resultado pôs fim a uma seca de sete partidas sem vitória sobre o rival. Assim, o clube alvinegro, que vinha de três empates seguidos, pula agora para 33 pontos.

A derrota deixa o Palmeiras estagnado. O time segue com 38 pontos e pode ver o Flamengo se aproximar. No jogo de ontem, o técnico português Abel Ferreira colocou em campo um time equilibrado na marcação para segurar os donos da casa e se preocupou em preservas alguns titulares.

O clássico mostrou duas equipes com posturas diferentes. O Palmeiras apostou em uma marcação alta com o intuito de dificultar a saída de bola dos donos da casa. O Corinthians, do técnico Sylvinho, optou por ter Roger Guedes como referência no ataque e concentrou as jogadas ofensivas a partir do meio de campo com Willian, Renato Augusto, Giuliano e Gabriel Pereira.

A primeira boa chance foi palmeirense. Aos seis minutos, Gustavo Scarpa finalizou com perigo da entrada da área para a defesa de Cássio. Mas o Corinthians não se intimidou e, na base do toque de bola, passou a incomodr. Nessa transição rápida quem se destacou foi Gabriel Pereira. Ora pela direita, ora pela esquerda, ele confundiu a marcação adversária e levou vantagem na maioria das jogadas.

O Palmeiras não conseguiu inibir o toque de bola corintiano e em uma bobeada de Luan, o time da casa fez 1 x 0. Renato Augusto ganhou o lance pela esquerda, foi à linha de fundo e tocou para trás. Giuliano escorou de primeira e Roger Guedes chutou de perna esquerda.

No fim do primeiro tempo, Gabriel Menino pegou o rebote de um escanteio, chutuo, a bola desviou em Roger Guedes e deslocou Cássio. O atacante do Timão se redimiu aos 38 minutos da etapa final. Acertou o ângulo de Weverton em chute indefensável e deretou o o triunfo alvinegro: 2 x 1.



“Estou feliz, fui bem acolhido, é a minha casa.

Espro que a gente conquiste coisas grandes”

Roger Guedes, atacante



Série A

PJVSG

1. Atlético-MG45 20 14 19

2. Palmeiras38 21 12 8

3. Flamengo34 18 11 17

4. Fortaleza33 21 9 6

5. Bragantino33 20 8 9

6. Corinthians33 22 8 3

7. Internacional29 20 7 2

8. Fluminense29 21 7 -1

9. Cuiabá28 21 6 1

10. Athletico-PR27 20 8 1

11. Ceará28 21 6 -1

12. Atlético-GO26 20 6 -3

13. São Paulo26 21 6 -5

14. Santos24 21 5 -5

15. Bahia23 21 6 -8

16. América-MG23 215 -5

16. Juventude23 21 5 -7

17. Grêmio22 19 6 -3

19. Sport17 21 3 -10

20. Chapecoense10 22 1 -18



22ª rodada

Ontem

Ceará 1 x 0 Chapecoense

Corinthians 2 x 1 Palmeiras

São Paulo x Atlético-MG*

Hoje

11h América-MG x Flamengo

16h Fluminense x Bragantino

16h Internacional x Bahia

16h Juventude x Santos

18h15 Sport x Fortaleza

18h15 Athletico-PR x Grêmio

20h30 Atlético-GO x Cuiabá

*Não encerrado até o fechamento