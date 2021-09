Em defesa do G-4, Botafogo reencontra torcida em casa

CB Correio Braziliense

O domingo será especial para o torcedor do Botafogo, que voltará às arquibancadas para o duelo contra o Sampaio Corrêa, às 18h15, no estádio Nilton Santos, no Rio, pela 26ª rodada da Série B do Brasileiro. Em campo, o intuito dos cariocas é um só: a reabilitação.

O Botafogo não foi bem na última rodada e perdeu para o CSA, por 2 x 0, no Rei Pelé, em Maceió, num confronto em que nada deu certo e marcado por falhas individuais. Apesar do revés, o time se manteve em terceiro lugar, com 44 pontos.

Pela reabilitação em casa, o Botafogo tem como motivação o reencontro com seu torcedor. Após aval da CBF e da prefeitura do Rio, o clube colocou 4.999 ingressos à venda.

Hoje, o time não terá o zagueiro Kanu e o atacante Warley. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão.

Em contrapartida, a comissão técnica vive a expectativa de contar com o retorno do zagueiro Joel Carli, se recuperando de entorse no tornozelo, além do meia Marco Antônio, poupado na última rodada por dores musculares.

“Temos convivido com isso (desfalques). Não gosto de ficar lamentando sobre quem está fora. O Marco Antônio deve provavelmente ter seu retorno. O Carli treinou e esperamos contar com ele”, despistou o técnico Enderson Moreira.



25ª rodada

Sexta-feira

Goiás 1 x 2 Vila Nova

Remo 1 x 0 Náutico

Brusque 0 x 1 Vasco

Ontem

Londrina 1 x 0 Vitória

Confiança 1 x 0 Operário

CRB 1 x 2 Avaí

Coritiba x Guarani*

Hoje

16h Cruzeiro x CSA

18h15 Ponte Preta x Brasil-RS

18h15 Botafogo x Sampaio Correa

*Não encerrado até o fechamento