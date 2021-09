Clássico delas vale título hoje à noite

JM Júlia Mano*

Os rivais centenários Palmeiras e Corinthians têm encontro marcado hoje à noite no segundo jogo da final da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. A bola rola na Neo Química Arena, casa do Timão, em São Paulo. O jogo foi remarcado para 21h, a pedido das emissoras de televisão que transmitiram o duelo de ida, devido ao sucesso de audiência do dérbi paulista. As alvinegras chegam com vantagem na busca pelo tricampeonato. As palestrinas terão que vencer por dois gols de diferença se quiserem conquistar o título inédito sem ir para os pênaltis.

O Corinthians saiu na frente ao vencer o duelo de ida, no Allianz Parque, por 1 x 0, e tem a vantagem do empate. No entanto, na coletiva de imprensa da última sexta-feira, a capitã Tamires adiantou que o pensamento no vestiário é de evitar levar em conta a vantagem. Caso o Palmeiras vença por um gol de diferença, a decisão do título nacional será nas cobranças de pênalti.

O jogo de ida, no Allianz Parque, teve um primeiro tempo bastante truncado com forte marcação e poucos lances de perigo. Adriana chegou a abrir para o Corinthians, mas o gol foi anulado. Gabi Portilho estava impedida. No segundo tempo, o Timão voltou com postura diferente e ameaçou mais. O gol do jogo veio de um lance ensaiado com a meia brasiliense Victória Albuquerque e Portilho.

Corinthians e Palmeiras fizeram as duas melhores campanhas do Brasileirão 2021. Entretanto, os números do Timão se sobressaíram sobre os do rival de hoje, foram 20 jogos, 17 vitórias, dois empates e, apenas, uma derrota. As alvinegras tiveram 84% de aproveitamento na primeira fase de pontos corridos e terminaram no topo da tabela. Na fase mata-mata, o Timão marcou 16 gols e sofreu somente três.

Durante a temporada, as palestrinas também fizeram 20 jogos. Venceram 14, empataram quatro e perderam dois. O Palmeiras terminou a primeira fase logo atrás do Corinthians e teve 82% de aproveitamento. Nas quartas e semifinais, fizeram 10 gols e sofreram quatro.

Na última quarta-feira, Palmeiras e Corinthians se encontraram, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O dérbi ficou no empate por 1 x 1. O Palmeiras abriu o placar com gol contra de Giovanna, no primeiro tempo. O Timão foi em busca da igualdade no placar na segunda metade da partida. Aos 28 minutos, Adriana marcou. No fim do duelo, Gabi Zanotti foi expulsa após falta dura em cima de Duda Santos.

Programe-se

Quando: hoje, às 21h

Onde: Neo Química Arena (SP)

Transmissão: Band e SporTV