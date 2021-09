Paradinhas 2

CB Correio Braziliense

» Futsal

Depois de uma classificação difícil contra o Japão nas oitavas, o Brasil enfrenta Marrocos, hoje, às 10h, em Vilnius, capital da Lituânia, por uma vaga para as semifinais da Copa do Mundo de Futsal. Se avançar, a Seleção enfrentará Rússia ou Argentina.



» Fórmula 1

Desde o GP do Brasil em 2012 que a McLaren não largava na pole position da Fórmula 1. Quebrou o jejum com Lando Norris, que largará na pole hoje, às 9h, no Autódromo de Sochi. Lewis Hamilton, até então dono da pole, largará na terceira colocação.



» Boxe

Medalha de prata em Tóquio, a brasileira Beatriz Ferreira, representante da Marinha, venceu, ontem, por decisão unânime, a venezuelana Krisandi Rios Ojeda, em Moscou, na Rússia, e conquistou o título mundial militar de boxe.