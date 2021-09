O mentor belga do xodó de Renato

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Marcelo Cortes / Flamengo)

0 processo de construção das chamadas gerações belgas tem influência direta de algumas figuras discretas, quase anônimas. Uma delas chama-se Bob Browaeys. O senhor de 52 anos descobriu, lapidou e formou vários talentos da seleção que eliminou o Brasil nas quartas de final da Copa da Rússia em 2018. O camisa 10 Eden Hazard, por exemplo, passou pela prancheta dele na Eurocopa Sub-17 e no Mundial Sub-17, disputadas em 2007.

Da Bélgica, Browaeys atendeu o Correio Braziliense para falar sobre um pupilo nascido no país europeu que acaba de ser emprestado pelo inglês Manchester United ao Flamengo, virou titular e fez a melhor exibição em cinco jogos na vitória da última quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, no jogo de ida da semifinal da Libertadores. “Trabalhei com Andreas Pereira nas seleções sub-15, sub-16 e sub-17. Ele era da nossa geração 1996”, recorda o treinador semifinalista da Eurocopa Sub-17 2007 e terceiro no Mundial Sub-17 2015.

Browaeys abre a entrevista sendo sincerão. Deixa claro que as lembranças dele sobre Andreas Pereira são de 10 anos atrás. Mas as imagens do futebol do meia de 25 anos continuam vivas na retina do formador de talentos. “Ele tem um chute fantástico e é capaz de dar algumas assistências inacreditáveis”, recorda o treinador.

Andreas Pereira fez um gol fácil na goleada por 4 x 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro, mas na última quarta-feira quase assinou uma obra-prima. Finalizou do meio da rua e acertou o travessão do Barcelona em uma pequena demonstração do que Bob Browaeys testemunhou quando trabalhou com o reforço rubro-negro.

O mentor de Andreas Pereira na base da Bélgica conta que o jogador nascido em Duffel, no distrito de Mechelen, província de Antuérpia, caía bem na prancheta dele no sistema 4-3-3. “Jogava como meia ofensivo, centralizado. Ele é muito talentoso, habilidoso”, elogia Browaeys.

Um dos mantras do técnico na base desafiava: “Ouse fazer a ação”. Era o ponto de partida na relação com os jovens. Uma característica específica de Andreas Pereira encantava o técnico quando ambos trabalhavam juntos. “Eu treinei a maioria dos melhores talentos belgas e nunca vi ninguém com uma técnica de chute melhor. O aproveitamento dos chutes dele era superior a 50%. Ele gosta muito de finalizar de fora da área”, elogia Browaeys.

A facilidade para tocar na bola transformou Andreas Pereira em homem das bolas paradas nas seleções de base sub-15, sub-16 e sub-17 da Bélgica. “Ele é excelente nas cobranças de falta”, reforça. Ao saber que o Flamengo não faz gol de falta desde 10 de julho de 2018 (1.204 dias), Browaeys reforça: “Andreas tem um chute muito forte e preciso”. A habilidade do meia fez até com que ele ouvisse comparações com o meia inglês David Beckham.

Questionado se esperava ver Andreas Pereira com a camisa da Bélgica, Browaeys contou que, desde o início, o filho de Marco Antonio, brasileiro com passagem pelo futebol belga, não escondia o carinho pela pátria do pai. Escolheu defender a Seleção Sub-20 com Alexandre Gallo e Rogério Micale e foi vice-campeão mundial. Depois da Copa de de 2018, foi chamado, também, por Tite.

Andreas Pereira foi formado em uma geração que contava com outros dois jogadores considerados acima da média por Browaeys. “Charly Musonda era outro talento da geração 1996”, cita. A safra também contava com os promissores Siebe Schrijvers e Zakaria Bakkali.

Versatilidade

Andreas Pereira começou cheio de moral. Os últimos jogos indicam a entrada dele no lugar de Diego no meio de campo. O camisa 10 recupera a forma física depois de se curar de lesões no joelho e no tornozelo. Renato começa a tratar o sucessor de Diego como xodó. Consultou Andreas, inclusive, sobre a posição que o jogador prefere nas quatro linhas e a resposta foi a seguinte: segundo volante. “Ele gosta de jogar ali, onde estou utilizando. Não adianta colocá-lo em outra posição se ele não se sente bem. Se tenho jogador da posição, não adianta improvisar um que não gosta da posição. Gosto de cada jogador em sua posição, é o que tenho procurado fazer”, argumentou Renato depois da derrota para o Grêmio na semana passada.

Embora rejeite improvisos, o técnico do Flamengo colocou Andreas Pereira na função de Arrascaeta na quarta-feira passada e o nível técnico dele caiu em relação ao excelente primeiro tempo. “Uma coisa é você improvisar tendo jogadores da posição, outra é não tendo. O Andreas, de vez em quando, será colocado na meia. São jogadores com características que sabem jogar em mais de uma posição”, explicou Renato Gaúcho.



Mistão na matinê

Focado no jogo de volta da semi da Libertadores contra o Barcelona na quarta-feira, em Guayquil, o técnico Renato Gaúcho escolhou usar time misto hoje, às 11h, contra o América, no Independência, pela 22ª rodada do Brasileirão. A tendência é que o time seja o seguinte: Gabriel Batista; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana (Léo Pereira) e Renê; Arão, Thiago Maia, Diego e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro. Não foram a Belo Horizonte e treinarão hoje, Ninho do Urubu, no Rio, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, (suspenso), David Luiz, Filipe Luís, Éverton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta.

Mistão na matinê

Focado no jogo de volta da semi da Libertadores contra o Barcelona na quarta-feira, em Guayquil, o técnico Renato Gaúcho escolhou usar time misto hoje, às 11h, contra o América, no Independência, pela 22ª rodada do Brasileirão. A tendência é que o time seja o seguinte: Gabriel Batista; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana (Léo Pereira) e Renê; Arão, Thiago Maia, Diego e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro. Não foram a Belo Horizonte e treinarão hoje, Ninho do Urubu, no Rio, Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, (suspenso), David Luiz, Filipe Luís, Éverton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta.