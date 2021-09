Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Fluminense

Fred e André são as novidades do time tricolor para o duelo de hoje contra o Bragantino, às 16h, no Maracanã, pela 22ª rodada da Série A. Ambos retornam ao time depois de cumprirem suspensão por excesso de cartões amarelos.



» Internacional

Invicto há sete partida seguidas no Brasileirão, o Internacional tenta entrar no G-6 no duelo de hoje contra o Bahia, às 16h, no Beira-Rio. Suspensos, os laterais Saravia e Moisés desfalcam o time. Taison está de volta.



» Santos

Marinha é aposta do Santos para a fuga das últimas posições, hoje, às 16h, contra o Juventude, em Caxias do Sul . O clube confia no "desencanto" de seu camisa 11. Marinho não marca desde 10 de julho contra o Palmeiras.



» Grêmio

Motivado depois de derrotar o Flamengo, no Maracanã, na semana passada, o Grêmio visita o Athletico-PR, hoje, às 18h15, pelo Brasileirão. O time terá o retorno de Douglas Costa ao ataque na Arena da Baixada.



» Inglês

Gabriel Jesus fez o gol da vitória do Manchester City no clássico contra o Chelsea em Stamford Bridge, ontem, pela sexta rodada. Depois do jogo, o atacante revelou que será pai de um menino com a influenciadora Raiane Lima.



» Francês

Sem o lesionado Messi e com Neymar e Mbappé no papel de coadjuvantes, o PSG venceu o Montpellier por 2 x 0, ontem, e manteve a campanha 100% no Francês. Gueye e Draxler fizeram os gols no Parque dos Príncipes.