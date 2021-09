Após o milagre, a superação

SS Samara Schwingel

O milagre do leito 13. Foi assim que os médicos do hospital Home de Brasília começaram a se referir à adolescente Catarina Gurgel, uma menina de apenas 15 anos. A estudante viu a vida mudar em menos de um mês. Após ter uma infecção generalizada aguda — condição conhecida como sepse — em agosto deste ano, ela precisou passar pela amputação de dois membros: a perna direita e o braço esquerdo. Agora, a fim de retomar a rotina, ela pede ajuda para conseguir arcar com as próteses. Para isso, abriu uma vaquinha virtual e precisa arrecadar cerca de R$ 130 mil.

A reviravolta na vida de Catarina começou em 22 de agosto. Após sentir fortes dores na região abdominal, ela foi com a mãe, Wilca Gurgel, 49, ao hospital. Lá, recebeu o diagnóstico de infecção urinária, pegou a receita de um antibiótico e voltou para casa. Porém, instantes depois, precisou retornar ao hospital. “O primeiro diagnóstico foi errado, mas, à época, não sabíamos disso. Ela chegou em casa e começou a desmaiar várias vezes. A mãe voltou com ela para o hospital correndo”, conta a tia de Catarina, Valquíria Gurgel, 48.

Depois de ser admitida no pronto-socorro, a adolecente foi encaminhada para uma unidade de terapia intensiva (UTI). “Ela estava muito mal, desmaiou mais vezes. A médica da emergência olhou para ela e pediu internação imediata”, diz Valquíria. Além de internada, ela precisou ser entubada. “Chegou a ter uma parada cardíaca de cerca de 20 minutos. Os médicos nos avisaram que ela não ia sobreviver, chegaram a chamar a família para se despedir”, diz a tia. Porém, Catarina resistiu e passou 24 dias na UTI. “Eles a chamam de milagre do leito 13, porque a recuperação foi algo inexplicável”, comenta a tia.

Valquíria diz que o caso de Catarina é um mistério até para os médicos. “Não descobriram qual foi a bactéria que a atacou. Chegaram a enviar exames para a Espanha a fim de verificar se não era um tipo raro de meningite, mas os testes deram negativo. Ela é um milagre”, afirma.

Recuperação

Enquanto Catarina se recuperava, ainda entubada, os médicos alertaram a família que dois membros ficaram necrosados, devido a complicações e a altas doses de medicações. Por isso, seria necessário amputá-los. A perna foi amputada em 1º de setembro. O braço, no dia 21 do mesmo mês. Quando acordou das cirurgias, Catarina estava ciente de sua condição, mas não se abalou. “Ela é muito alegre, é nossa força. A família está muito abalada, mas ela não desistiu”, diz Valquíria.

Para não deixar de se movimentar e ter independência, Catarina manifestou a vontade de ter próteses para os membros amputados. Porém, os familiares não poderiam arcar com o valor dos equipamentos. “Apenas a da perna custa R$ 90 mil”, detalha a tia. Partiu, então, de Catarina a ideia de iniciar uma vaquinha para arcar com as próteses. Valquíria procurou a melhor forma de iniciar a empreitada e encontrou uma plataforma on-line. Até o momento, a família arrecadou R$ 79,3 mil. A meta é chegar a R$ 130 mil.

Na página da vaquinha virtual, Catarina se apresenta e conta um pouco da história: “Diante de tudo que passei, agora o que mais desejo é voltar à minha vida normal, dentro das limitações que me cabem. Quero continuar realizando os meus sonhos e celebrando a vida, uma dádiva de Deus. Agradeço a todos vocês pela generosidade de me ajudar. Gratidão por estarem ao meu lado nesse momento tão difícil e desafiador da minha tão jovem vida”.

Segundo a tia, a adolescente segue no hospital, em recuperação, mas está feliz com o apoio e o carinho que vem recebendo. A mãe de Catarina, Wilca, segue na unidade de saúde e acompanha cada passo da recuperação da filha.



Ajude

Para ajudar Catarina, basta acessar o link: vakinha.com.br/r/2398316/wilca-de-abreu-gurgel