Veja onde se vacinar no DF, nesta segunda-feira (27/9)

A vacinação contra a covid-19 continua no Distrito Federal nesta segunda-feira (27/9). Continua a divisão entre adultos e adolescentes. Para os jovens entre 13 e 17 anos, serão 34 pontos exclusivos que funcionarão das 8h às 17h — ou das 9h às 17h no caso de drive-thrus. Desses, quatro estarão abertos até as 22h.

Nesta segunda-feira (27/9), serão aplicadas a primeira (D1), a segunda (D2) e a terceira doses (D3) dos imunizantes, sendo a última chamada de dose de reforço — disponível para idosos com 85 anos ou mais que tomaram a D2 há, pelo menos, seis meses. Nesta segunda-feira (27/9), pacientes imunossuprimidos vão começar a receber a aplicação extra.

Atualmente, podem se vacinar na capital federal pessoas com 13 anos ou mais. A imunização de adolescentes de 12 anos começa na próxima terça-feira (28/9).

Na última sexta-feira (24/9), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que profissionais da saúde também vão receber a dose de reforço. No DF, porém, ainda não há previsão de início da D3 para o público. A aplicação da dose extra deve respeitar o intervalo mínimo de seis meses da D2 para os três grupos.

Vacinação DF (foto: SES)

