Dona Liquita, 95 anos

AC AILIM CABRAL - ANA ISABEL MANSUR

Morreu ontem, aos 95 anos, Maria Aparecida Campos Arruda, apelidada carinhosamente de Dona Liquita, mãe do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, que esteve à frente do Executivo local entre 2007 e 2010. Mineira de Itajubá, era conhecida como uma pessoa bondosa e gentil. A causa da morte não foi informada, e o dia do enterro não havia sido divulgado até o fechamento desta edição.

Por meio das redes sociais, a nora Flávia Arruda (PL-DF), deputada federal licenciada e atual ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, deu a notícia da morte da sogra. Com um vídeo no qual Dona Liquita aparece cantando ao lado do deputado federal e cantor gospel Eros Biondini (Pros/MG), a ministra prestou homenagem e pediu orações.

“Uma mulher de Deus, bondosa, carinhosa, gentil, que sempre cuidou de todos com muito amor”, escreveu. A ministra também comentou sobre a relação do marido com a mãe. “Arruda, filho atencioso e orgulhoso, sempre compartilhou as histórias da mãe. Nunca mediu esforços para estar presente, enfrentando quilômetros de distância para estar em Itajubá (MG) e demonstrar esse amor. Um aprendizado para todos nós sobre o valor da família”, elogiou Flávia Arruda.

Homenagens

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, aproveitou a postagem da nora de Dona Liquita para prestar condolências à família. “Que Deus conforte o coração de todos vocês. Ela era linda. Olha que rostinho mais lindo”, homenageou Damares. A deputada federal Luiza Canziani (PTB/PR) também comentou o vídeo. “Nossos sentimentos, amiga querida! Que Deus conforte o coração de vocês”, desejou.

Amigo da família, Carlos Melles, atual diretor do Sebrae, também escreveu palavras de conforto pelas redes sociais. O ex-deputado federal por Minas Gerais, ex-ministro do Esporte e Turismo durante dois anos do mandato de FHC e ex-secretário mineiro de Transportes e Obras Públicas, aproveitou para elogiar Arruda, a quem chamou de “filho exemplar, amoroso, carinhoso e zeloso”, e Flávia, “filha-nora também querida e zelosa”. O ex-ministro desejou conforto aos familiares de Dona Liquita.