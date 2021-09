Capital S/A

CB Correio Braziliense

Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem.

Peter Drucker

Um segundo semestre como antes da pandemia

Apesar da inflação, do aumento do IOF e do alto preço da gasolina, comerciantes e consumidores estão otimistas com a retomada da economia no Distrito Federal neste semestre. Dois importantes índices que medem a percepção dos lojistas e a intenção de compra por parte das famílias apresentaram alta no mês de setembro. Os dados são de pesquisas realizadas pela Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Confiança alcança maior índice

Pela quinta vez consecutiva, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) registrou variação positiva. Chegou a 117,7 neste mês, com alta de 5% em relação a agosto. É a maior marca registrada em 12 meses, com aumento de 36,2% em comparação a setembro de 2020.

Mais vacinas, menos restrições

O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, reitera que o avanço na vacinação e o fim das restrições de funcionamento para lojas, bares, restaurantes e shoppings contribuem para a sensação de melhora da economia.

Liberação de eventos

“O GDF, com apoio do setor produtivo, autorizou por meio de decreto a realização de eventos com público reduzido, beneficiando o segmento mais afetado pelas restrições. Junto a isso, teremos ainda o Dia das Crianças, o Natal e feriados. Esperamos fechar o segundo semestre deste ano com números próximos ao do segundo semestre de 2019”, aponta Aparecido.

Reabertura do mercado de trabalho

Outro destaque da pesquisa é a intenção de contratar funcionários. O índice aumentou 3,8% entre agosto e setembro e está em 134 pontos, nível otimista. Em comparação a setembro de 2020, aumentou 65%.

Intenção de Consumo das Famílias

A Intenção de Consumo das Famílias no Distrito Federal (ICF-DF) registrou alta de 3,4% e bateu os 65 pontos, acompanhando o movimento nacional. Em setembro, o ICF do país apresentou o melhor índice desde março de 2021, com aumento de 1,9%, alcançando 72,5 pontos.

Residencial Cláudio Cohen

A construtora PauloOctavio anunciou o lançamento do Edifício Residencial Maestro Cláudio Cohen, um reconhecimento pela trajetória artística e pelos serviços musicais prestados a Brasília. Será localizado no Guará 2 o edifício em homenagem ao maestro que está à frente da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro desde 2011. Terá dois blocos, com 62 apartamentos, todos com quatro quartos. E vai oferecer ampla área de lazer com piscina.

Armazenamento de cargas

O MInfra apresentou mais detalhes sobre o projeto da Estrada de Ferro Juscelino Kubistchek (EFJK), proposto pela Petrocity. A companhia desembolsará R$ 14,2 bilhões para construir os novos trilhos, de Brasília até Barra de São Francisco (ES), garantindo o escoamento da carga produzida na região pelos portos do Espírito Santo. Ao longo do percurso, haverá seis unidades de Transbordo e Armazenamento de Cargas (Utacs).

Cabeceiras e Formosa

A nova ferrovia cortará o Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e o Espírito Santo, em 1.108km de extensão. Ao todo, percorrerá 34 localidades. Em Goiás, em vez de Anápolis, a ferrovia passará pelos municípios de Cabeceiras e Formosa.

A retomada dos desfiles

O setor da moda e do vestuário começa a retomar os desfiles depois da paralisação causada pela pandemia. Apesar de fechado, aguardando pela tão esperada reforma, o foyer do Teatro Nacional foi cenário para a gravação de um dos desfiles do evento Collections Brasília. O projeto marca os 50 anos do Sindiveste no DF.

Moda Primavera

A Zinc Complements, marca brasiliense comandada pela empresária Flávia Oliveira, foi a primeira a apresentar a nova coleção focada no loungewear (moda descontraída). Os desfiles serão exibidos em evento virtual, em 6 de outubro, às 19h, pelo YouTube. E foram filmados em vários monumentos e pontos turísticos da cidade. Confira no canal Collections Brasília as 10 marcas da moda candanga que participam.