Botafogo vence em casa e vira vice-líder

CB Correio Braziliense

(crédito: Vitor Silva)

O Botafogo confirmou a boa fase como mandante — o melhor da Série B do Campeonato Brasileiro — ao derrotar o Sampaio Corrêa por 2 x 0, ontem, no estádio Nilton Santos, no Rio, pela 26ª rodada. Destaque para a estreia do lateral-direito Rafael, ex-Fluminense e Manchester United.

Com o resultado, o Botafogo assumiu a vice-liderança com 47 pontos, contra 52 do Coritiba. Goiás, com 45, e CRB, com 44, fecham o G-4. O Sampaio Corrêa, que jogou boa parte do duelo com um homem a menos, ficou em 10º lugar, com 36.

De olho na vice-liderança, o Botafogo optou por não se expor, jogou a bola nos pés do Sampaio Corrêa e procurou os espaços para ameaçar o adversário. Apesar de ter a posse, o time maranhense pouco ameaçou o goleiro Diego Loureiro, que se recuperou da atuação ruim diante do CSA.

Sob a batuta de Chay, o Botafogo foi se soltando e conseguiu chegar ao gol aos 42 minutos. Na cobrança de falta do meia, Rafael Navarro apareceu no meio da defesa para, de cabeça, anotar 1 x 0. O atacante, que fez seu jogo de número 50 pelo clube alvinegro, marcou seu 11º gol.

A situação do Sampaio Corrêa piorou. Antes do término do primeiro tempo, Joécio deu uma entrada dura em Rafael Navarro e acabou expulso.

O segundo tempo foi de amplo domínio do Botafogo, com destaque para a estreia do lateral-direito Rafael, ex-Manchester United. A sorte estava com ele.

Logo após entrar na partida, o Botafogo chegou ao segundo gol. Aos 33, Luis Oyama fez bela jogada e tentou cruzar. A bola desviou na defesa do Sampaio Corrêa e superou o goleiro Mota: 2 x 0.

“Eu parecia criança. Foi maravilhoso, Não imaginava estrear com torcida. Eu estava ansioso, deu frio na barriga. Deu para trocar uns passes e ajudar o Botafogo”, comentou Rafael, satisfeito por ter deixado boa impressão.





Com ajuda da torcida, Vasco tenta embalar contra o Goiás

Depois de encerrar sequência de quatro jogos sem vencer, o Vasco terá um confronto complicado para consolidar a reação e colar no G-4 — a zona de acesso — do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje, às 20h, recebe o Goiás, em São Januário, abrindo a 27ª rodada. A partida marca o retorno da torcida. Após evento-teste com apenas 309 torcedores, desta vez o clube colocou 7,7 mil ingressos à venda para o duelo.

Com 37 pontos após vencer o Brusque por 1 x 0, o Vasco ficou mais perto do G-4, pois o quarto colocado CRB estacionou nos 44 após derrota para o Avaí por 2 x 1. O Goiás, que vem de duas derrotas seguidas — para o Avaí, por 1 x 0, e no clássico diante do Vila Nova, por 2 x 1 —, tem 45 pontos.

Ainda invicto no time cruzmaltino, o técnico Fernando Diniz destacou a importância da vitória e projetou o duelo com os goianos, que são comandados por Marcelo Cabo, ex-técnico do Vasco. “Vamos estudar o Goiás, que vem fazendo boa campanha e é dirigido por um grande treinador que passou por aqui. É um time forte na bola aérea e precisamos tomar cuidado”, avaliou.

Para montar o time, Diniz não poderá contar com o lateral-direito Léo Matos, expulso diante do Brusque. O comandante não descartou utilizar Zeca, que geralmente joga na esquerda, embora seja destro. Ainda tem o lateral-esquerdo Riquelme e o lateral direito Cayo Tenório, ambos vindos da base, como opções.