O Fred vai te pegar, Dinamite?

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Mercon)

O Fluminense aproveitou o fato de o Red Bull Bragantino ter poupado os titulares pensando na Copa Sul-Americana e ganhou por 2 x 1, ontem, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fred abriu o placar no Rio de Janeiro, superou Romário, e se tornou o segundo maior artilheiro da história da competição nacional, com 155 gols.

Fred falou sobre elogios recebidos do Baixinho. “Recebi tanta mensagem... O Romário falando. Feliz pela marca, pelo gol e pela vitória e tomara que possam sair mais gols”, comentou o ídolo tricolor, um dos heróis dos últimos dois títulos nacionais do clube nas edições de 2010 e de 2012.

Invicto há sete partidas, o Fluminense chegou aos 32 pontos e subiu para a oitava colocação. O Red Bull Bragantino não ganha há quatro rodadas, mas continua em quinto lugar, com 33. Nesta quarta-feira, o time paulista busca a vaga na final da Sul-Americana depois de ter vencido em casa o Libertad-PAR por 2 x 0.

O Fluminense abriu o placar aos 11 minutos. Luiz Henrique roubou a bola no campo de defesa, desceu em velocidade e tocou para Nonato, que cruzou rasteiro. Sem goleiro, Fred abriu o placar e se tornou o segundo maior artilheiro da história do Brasileirão atrás apenas do recordista Roberto Dinamite, autor de 190.

O Fluminense ampliou aos 43 minutos. Caio Paulista escapou em velocidade pela direita e tocou para Luiz Henrique. O atacante dominou a bola, cortou dois marcadores e encheu o pé no ângulo do goleiro Julio César.

Na volta do intervalo, o Fluminense viu o time paulista perder uma grande oportunidade de diminuir o placar aos 15 minutos. No minuto seguinte, não teve jeito. Gabriel Novaes ajeitou e Helinho, de fora da área, acertou o ângulo.





Fla minimiza tropeço em BH

crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Autor de um belo gol no empate por 1 x 1 diante do América-MG, pelo Brasileirão na manhã de ontem, o atacante Michael reconheceu que o resultado, em Belo Horizonte, poderia ser melhor. Apesar disso, destacou a entrega do time e projetou o duelo pela semifinal da Copa Libertadores.

“O resultado poderia ser melhor. Criamos bastante, mesmo com o campo dificultando um pouco, pois estava seco e somos um time que toca bem a bola. A equipe lutou, batalhou muito, mas infelizmente a vitória não veio. Demos o nosso máximo e agora é pensar na batalha de quarta-feira que precisamos estar preparados”, comentou, se referindo ao duelo com o Barcelona, na quarta-feira, às 21h30, no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador. Os brasileiros podem perder por um gol de diferença, depois de 2 x 0 no Maracanã, para avançar à finalíssima contra Atlético-MG ou Palmeiras.

O técnico Renato Gaúcho lamentou o resultado, mas disse que o Flamengo segue na briga pelo título. “Não vamos deixar qualquer competição de lado. O Flamengo está disputando três competições dificílimas. O Flamengo montou um plantel forte para disputar as três competições. Esse discurso de que o Flamengo está poupando... Vou responder pela última vez. As pessoas não sabem quem pode ou não jogar. Ficaram seis jogadores no Rio. Desses seis, não sei quantos não jogarão na quarta”, comentou o treinador, que também reclamou do calor.









Inter afunda Bahia na crise

Ainda sem mostrar um futebol bonito e envolvente, o Internacional continua se recuperando no Campeonato Brasileiro. Ontem, o Colorado venceu o Bahia por 2 x 0, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 22ª rodada. Os gols foram marcados de cabeça por Yuri Alberto e Rodrigo Lindoso, um em cada tempo.

Sem perder há oito jogos, com três empates e cinco vitórias, o Internacional agora soma 32 pontos e aparece em sétimo lugar, perto do G-6, bloco de clubes que sonham com vaga para a Libertadores de 2022. O Bahia cai para a zona de rebaixamento, com 23 pontos, tentando sair da crise gerada por atrasos salariais e a decisão dos jogadores de não se concentrarem, nem dar entrevistas. No próximo sábado, o Inter enfrentará o Atlético-MG, às 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte. No mesmo dia, o Bahia receberá o Ceará, em Salvador.





Santos cola no Z-4

O técnico Fábio Carille chegou a comemorar o fato de ter a semana livre para ajustar o time do Santos visando o confronto diante do Juventude. Mas ontem, no duelo realizado em Caxias do Sul (RS), o time paulista seguiu o roteiro das últimas partidas, se mostrou ineficiente e perdeu por 3 x 0 para a equipe gaúcha. Com 24 pontos, o Santos segue na parte debaixo da tabela e completou o oitavo jogo sem vitória levando em conta somente as partidas do Campeonato Brasileiro.