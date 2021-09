Chuva abençoa o inglês centenário

CB Correio Braziliense

(crédito: Yuri Kochetkov / AF)

Lewis Hamilton ganhou o GP da Rússia beneficiado pela chuva e o rápido trabalho da Mercedes em convencê-lo a trocar os pneus quando as condições climáticas mudaram no fim da corrida, em Sochi. De volta à liderança do Mundial de Pilotos, ele parabenizou a equipe, fez questão de elogiar o rival Lando Norris, e previu muitas vitórias do piloto da McLaren na Fórmula 1, após o jovem perder a liderança no fim da etapa disputada ontem.

Norris tinha tudo para estar no topo do pódio em Sochi. Fazia prova tranquila, com Hamilton acomodado com o segundo lugar, quando a chuva deu as caras em Sochi e mudou o rumo da prova. Com a demora em entrar nos boxes do piloto da McLaren, uma reviravolta marcou o fim da corrida para sorte da Mercedes.

Hamilton era um misto de alegria pela vitória e tristeza com o prejuízo do compatriota. Questionado se estava sentido por Norris, ele não escondeu seu sentimento. “Sim, com certeza”, disse. Aproveitou para desferir algumas palavras de apoio. “Olha, ele é tão jovem, tem muitas vitórias pela frente. Realiza um trabalho fantástico, fez ontem no molhado, e está liderando a equipe. A McLaren foi muito difícil de ser batida por nós”, admitiu.

Sobre a vitória, Hamilton jogou todo o mérito para a Mercedes. “Em primeiro lugar, não posso levar o crédito por essa decisão incrível. Essa é da equipe”, discursou. “Estive na ‘terra de ninguém’ por muito tempo em termos de saber o que faria na corrida com Lando tão à frente. E quando a equipe me chamou para a troca, eu estava crente de que não venceria de jeito algum. Pensava: ‘só terei três voltas para tirar 24 segundos’”, contou, ao titubear em ir aos boxes.

“Não estava convencido na primeira volta. Na seguinte choveu mais e eu definitivamente fiquei mais convencido, então entrei", disse, admitindo que não queria ir para novo pit stop. "Eu coloquei toda a minha fé na equipe, eles me chamaram e acreditei neles. Eles estavam 100% certos”, comentou o piloto.



100

Vitórias tem Lewis Hamilton na Fórmula 1. O heptacampeão lidera a temporada com 246,5 pontos