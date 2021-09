Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Tênis

Após dura batalha de 2h31, o brasileiro Thiago Monteiro superou, ontem, o sérvio Nikola Milojevic, 148º do mundo, por duplo 7/5, para encerrar seu jejum de títulos na temporada e ganhar o Challenger de Braga.



» Vôlei de praia

As duplas Rebecca/Talita no feminino e Vitor Felipe/Renato no masculino conquistaram, ontem, no Rio, a primeira etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. O evento evento foi disputado na Urca.

» Basquete

O Cerrado entra em quadra hoje, às 15h45, no ginácio Antonio Prado Jr, casa do Paulistano, pela fase final da Liga de Desenvolvimento de Basquete. O canal do NBB no YouTube transmitirá o duelo.

» Italiano

O brasiliense de Santa Maria Felipe Anderson fez o terceiro gol da Lazio na vitória contra a Roma por 3 x 1 no clássico de ontem. O também brazuca Ibanez marcou para o rival pela sexta rodada do Calcio.