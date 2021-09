CB Correio Braziliense

(crédito: Thais Magalhães/CBF)

O Brasil sofreu, mas superou o Marrocos ontem pela manhã e garantiu a vaga na semifinal da Copa do Mundo de Futsal, na Lituânia. Em mais um jogo de desgaste físico, o único gol da partida foi marcado pelo capitão Rodrigo (foto), de falta, ainda no primeiro tempo. Agora, a Seleção Brasileira terá pela frente a Argentina, na quarta-feira, às 14h, na briga por uma vaga na decisão. Após empate por 1 x 1 no tempo normal e na prorrogação, a Albiceleste passou pela Rússia em dramática decisão por pênaltis.