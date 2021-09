Papo de concurseiro

MF Mariana Fernandes

Edital para professor temporário no DF

A Secretaria de Educação do DF está com seleção aberta para candidatos a professor substituto temporário. Os aprovados vão integrar o banco reserva da secretaria e serão convocados para o exercício de docência nas escolas da rede pública em casos de suprimento de carências decorrentes de afastamentos legais de professor efetivo.

Os interessados em participar da seleção, devem efetivar inscrição por meio do site da Quadrix, banca examinadora responsável pelo certame. O período de inscrições começa em 18 de outubro, às 10h, e segue até as 23h59 de 10 de novembro.

Os inscritos serão avaliados mediante prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório. A etapa está prevista para 19 de dezembro. As remunerações chegam a R$ 3.858,87, mais gratificações.

MPGO vai abrir concurso

O Ministério Público de Goiás (MPGO) vai abrir um novo concurso para a carreira de promotor. O órgão definiu a comissão que ficará responsável pelo planejamento e contratação da banca organizadora do certame. Serão 39 vagas para o cargo, que exige graduação completa em direito e, no mínimo, três anos de experiência com atividades jurídicas. O salário inicial é de R$ 28.824,20, podendo chegar a R$ 35.462,22, com o passar do tempo.

Mais concurso em Goiás

O MPGO abriu editais com cinco vagas de nível fundamental nas promotorias de Justiça de Crixás, Cocalzinho de Goiás e Caldas Novas. O salário é de R$ 3.549,56, mais auxílios. As inscrições seguem até 23 de outubro, por meio do site do órgão. A taxa é de R$ 62,02. Os concursos serão compostos por duas etapas: a primeira consiste nas provas objetiva, discursiva e de redação; e a segunda é uma avaliação de títulos.

Mais de 5 mil vagas para a PMSP

A Polícia Militar de São Paulo (PMSP) autorizou a abertura de concurso para preencher 5,4 mil vagas. Serão dois editais de 2,7 mil vagas cada para a carreira de soldado de 2ª classe. Um dos certames será para ingresso na corporação em junho de 2022; e o outro, para janeiro de 2023. A Fundação Vunesp será a organizadora. Soldados da PMSP têm como remuneração inicial R$ 3.164,58.

Expectativa para o concurso da Funai

A Fundação Nacional do Índio (Funai) recebeu aval para realizar seleção para 776 vagas temporárias. Agora, o órgão aguarda autorização para lançar concurso para efetivos. Ao Papo de Concurseiro, a Funai informou que foram iniciadas tratativas para um novo pedido de certame em 2022, caso a solicitação feita este ano seja negada. Foram solicitadas 1.046 vagas. Até o momento, não houve manifestação do Ministério da Economia.

Sefaz DF pode abrir concurso ano que vem

O próximo concurso da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (Sefaz-DF) pode ser lançado em breve. Isso porque o secretário de Economia, André Clemente, falou recentemente sobre o certame e afirmou que a previsão é de que o edital seja publicado em 2022. Segundo ele, a seleção vai oferecer vagas para auditor de Receita, na área de tecnologia. A expectativa é de que a autorização seja publicada, em breve, no Diário Oficial local.

Concurso do Banco do Brasil

O concurso público do Banco do Brasil reuniu mais de 880 mil candidatos no último domingo. Os estudantes devem ficar atentos aos gabaritos e aos prazos para recursos. As respostas estão disponíveis no site da banca Cesgranrio, e os interessados em manifestar contra devem fazê-lo até hoje. Ao todo, são 4.480 vagas, sendo 4 mil para agente comercial — escriturário (2 mil imediatas e 2 mil para cadastro reserva) e 480 para agente de tecnologia — escriturário de TI (240 imediatas e 240 para cadastro reserva).

Últimos dias de inscrição para Rede Sarah

As inscrições para a seleção da Rede Sarah de Hospitais com vagas para médicos de diversas especialidades encerram amanhã, pelo site da instituição. Há oportunidades para Brasília, Belém, Macapá, Salvador e São Luís. Ao todo, serão preenchidas 12 vagas imediatas. Após contratados, os médicos receberão salários de R$ 29.879,79 a R$ 32.781,77, para 44 horas semanais de trabalho.