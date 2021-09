Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Divulgação)

Lojistas de todo o país se reúnem para debater o pós-pandemia

Começa hoje o 5º Fórum Nacional do Comércio, cujo tema será “Transformações: política e comércio pós-pandemia”. O evento, no Royal Tulip, reunirá lojistas de todo o Brasil, presencialmente e on-line, até amanhã. Participarão empresários e autoridades, entre eles: o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira; o ministro da Economia, Paulo Guedes; a ministra da Secretaria do Governo, Flávia Arruda; o presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles; os deputados Efraim Filho (DEM-PB), presidente da Frente Parlamentar do Comércio, Serviços e Empreendedorismo (FCS), Darci de Mattos (PSD-SC), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 32/2020 na CCJ da Câmara dos Deputados, Bia Kicis (PLS-DF), presidente da comissão, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA), relator da Reforma Tributária no Senado — a PEC nº 110/2019 —, entre outros representantes do governo federal.



Digitalização e acesso ao crédito

O Fórum é organizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e não ocorria havia dois anos. “Acreditamos estar em um novo momento. Queremos buscar soluções que agilizem o processo de digitalização do comércio e (do setor de) serviços, alternativas de maior acesso ao crédito para o desenvolvimento do setor, além de políticas públicas que garantam a adaptação dos pequenos e médios empresários para essa nova realidade”, explicou o presidente da CNDL, José César da Costa (foto).



Presenças

O evento contará, ainda, com a vice-presidente de Marketing Global e Inovação da Alpargatas, Fernanda Romano; a CEO do Radar Governamental, Juliana Celuppi; a presidente da Abrig, Carolina Venuto; a presidente do IRelGov, Suelma Rosa; o especialista em varejo Marcos Gouvêa; o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior. O secretário de Desenvolvimento Econômico do DF, Márcio Farias Júnior, abrirá o fórum.



Segurança jurídica

“A expectativa é a melhor possível. É uma oportunidade de discutir os assuntos do dia a dia de lojistas e comércios, bem como suas perspectivas. Esperamos que o lojista fique mais animado com as proposituras apresentadas. Infelizmente, tivemos um aumento de preço generalizado — não só no Brasil, mas no mundo inteiro — de commodities, o que tem causado inflação. O que mais precisamos é de segurança jurídica para o ambiente de negócios”, aponta o presidente da CDL-DF, Wagner da Silveira.



Sinduscon e Terracap buscam solução para imbróglio do Pró-DF

Representantes da Fibra e do Sinduscon-DF se reuniram na Terracap para tratar da simplificação e da desburocratização da tramitação dos processos, conforme nova legislação que reformulou o Pró-DF e lançou o Desenvolve-DF. Como a coluna adiantou, será criada uma força-tarefa do GDF para destravar os 4 mil processos parados.



Reunião no TCDF

O nó jurídico envolve o Pró-DF I, atualmente suspenso por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). No caso das empresas do setor da construção civil, 80% dos processos são oriundos do Pró-DF I. Se a questão não for resolvida, pouco sucesso terá o Desenvolve-DF no que se refere ao passivo deixado pelo programa anterior de concessão de lotes para empresas. Está marcada para hoje uma reunião do Sinduscon-DF com o conselheiro do TCDF Manoel de Andrade, para tratar do assunto.



Avon no combate à violência contra a mulher

Lançada pelo Instituto Avon em março de 2020, como resposta ao aumento dos casos de violência contra as mulheres, a assistente virtual Ângela alcançou a marca de 15 mil acessos. Eles resultaram em orientação ou atendimentos personalizados oferecidos gratuitamente a mulheres e meninas, inclusive do Distrito Federal, via mensagens de texto no WhatsApp.



Um canal de confiança

“A pandemia mudou a forma como o trabalho nessa frente deve ser direcionado. Precisávamos estar mais próximas, e a Ângela foi pensada justamente para ser um canal confiável, seguro e acessível que contribui com a mudança dessa realidade”, explica a gerente de Causas do Instituto Avon, Regina Célia Barbosa.



Atendimento jurídico e psicológico

O Instituto Avon e sua rede de parceiros, como a Carelink, atuam no atendimento psicológico disponível 24 horas, e o escritório DeVivoAdvogados oferece orientação jurídica. Para entrar em contato, envie mensagem pelo WhatsApp para o número: 11 944-942-415.



Medicação manipulada para ansiedade e estresse

Os dois sintomas aumentaram durante a pandemia, atingindo muitas pessoas, e isso gerou maior procura por medicamentos manipulados, além de suplementos vitamínicos para fortalecer a imunidade. A Quality Farmácia de Manipulação registrou, no primeiro semestre deste ano, crescimento de 64,7% quando comparado ao mesmo período de 2020. Os produtos mais vendidos são vitaminas C e D, ImunoTF, fórmulas especiais para acamados ou intubados, bem como medicações para combater a ansiedade e o estresse.



Mais empregos

“A procura foi tão alta que precisamos contratar mais funcionários”, conta Flávia Ribeiro, sócia-fundadora da Quality Farmácia de Manipulação. Só neste ano, o quadro de colaboradores aumentou 51%. “É possível que esse número triplique até o fim de 2021”, afirma. No segundo semestre deste ano, o faturamento deve ser 5% mais alto em comparação ao mesmo período de 2020. A empresa brasiliense atua há 10 anos no mercado e tem quatro unidades no DF.