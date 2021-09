P » PEDRO MARRA

Ao lado de aliados políticos, o governador Ibaneis Rocha (MDB) participou, ontem, da cerimônia de outorga da Ordem do Mérito Alferes Joaquim da Silva Xavier, conhecida como Medalha Tiradentes, a 291 civis e militares pelos serviços prestados à Segurança Pública do Distrito Federal. A honraria é a mais alta condecoração concedida pela PMDF.

Os homenageados faziam parte das polícias Civil, Rodoviária Federal e Militar. Em discurso na solenidade, Ibaneis destacou o trabalho das corporações durante os protestos de 7 de Setembro. “Tivemos inúmeras manifestações na Esplanada dos Ministérios e não tivemos registro de violência. Parabéns aos agraciados que estão recebendo a medalha da melhor força de segurança do Brasil”, disse.

Mesmo sem violência e confronto, na noite de 6 de setembro, houve princípio de confusão, depois de um grupo de manifestantes bolsonaristas ultrapassar as barreiras físicas posicionadas na pista do Eixo Monumental — eles não tinham permissão para entrar na área em carros. Posteriormente, as forças de segurança contiveram os participantes dos protestos na altura do Palácio do Itamaraty.

Na cerimônia de ontem, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, também elogiou a pasta que chefiava no DF. “No ano passado, conseguimos diminuir em quase 50% o número de feminicídios. E acho que, nas mãos do novo secretário, Júlio Danilo, o ritmo continuará”, avaliou.