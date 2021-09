Cidade da Segurança Pública ocorrerá nesta quarta-feira (29/9), no Gama

DD Darcianne Diogo

Ações sociais fazem parte da terceira edição da Cidade da Segurança Pública - (crédito: SSP-DF/Divulgação)

Nesta quarta-feira (29/9), a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) sediará a terceira edição da Cidade da Segurança Pública (CSP), no estacionamento da Biblioteca Pública do Gama. O projeto, que integra o Programa DF Mais Seguro, contará com a oferta de serviços e realização de ações sociais.

Segundo a SSP-DF, haverá reforço do policiamento na região até o próximo domingo (3/10). Já o oferecimento de serviços e ações sociais seguem até sábado (2/10). Nesse período, a CSP contará com a participação ativa e integrada das forças de segurança (polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Detran-DF) e demais órgãos e instituições parceiras, como como a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), com a fiscalização de apenados, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio de ações de fiscalização de trânsito.



“A CSP integra o programa estruturante da Segurança Pública local, que é o DF Mais Seguro, que norteará nossas ações até o final de 2022. Por se tratar de um projeto de curta duração, é possível realizar ações pontuais em diferentes regiões administrativas, com resultados relevantes, tanto no que diz respeito à redução dos índices criminais, como na prevenção da criminalidade, por meio de ações e atendimentos sociais”, explica o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

Policiamento

O policiamento será reforçado no Gama a partir desta quarta-feira (29/9) e segue até o próximo domingo (3/10). A Polícia Civil reforçará o efetivo das delegacias e realizará ações integradas, entre elas a Operação Delta, com abordagens e identificações de pessoas, além de força-tarefa para cumprimento de mandados de prisão em aberto.



“Além do reforço do efetivo das duas delegacias da região - a 20ª e a 14º DPs - , contaremos, ainda, com o apoio da Diretoria de Operações Especiais (DOE), equipes da Deam Móvel fazendo a orientação do público presente e ações específicas de combate ao tráfico de drogas”, explica o diretor da Divisão de Apoio Logístico e Operacional (Dalop), Paulo Henrique de Almeida.

O Departamento Operacional (DOP), da PMDF, empregará tropas especializadas, como os batalhões de Policiamento com Cães (BPCães), de Aviação (Bavop), de Operações Especiais (Bope), Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) e Batalhão Rural. “Até o próximo domingo faremos abordagens pessoais e de condutores, para verificação de mandados de prisão em aberto e alcoolemia. Teremos ações pontuais e coordenadas com base em pontos quentes, ou seja, com grande incidência de ocorrências criminais, com base em análises de dados produzidos pela SSP/DF e pela corporação”, explica o chefe do DOP, coronel Jorge Eduardo Naime.

Ações sociais

O público será contemplado pelas ações, como emissão de carteiras de identidade, visitas ao Museu de Drogas da PCDF, DEAM Móvel e palestra com orientações de primeiros socorros. A SSP-DF afirmou que serão emitidas 50 carteiras de identidade por dia, entre quarta-feira e sábado.

A programação inclui, ainda, visitas ao Museu de Drogas (PCDF), exposições e banda de música (CBMDF), palestras do Programa de prevenção à Violência Doméstica e Familiar (PROVID/PMDF) e Prevenção às Drogas e Violência (PROERD/PMDF), ações educativas e serviços do DETRAN, Ônibus da Mulher (SMDF), entre outros.