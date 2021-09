Renova DF e obras em São Sebastião

EH Edis Henrique Peres PM Pedro Marra

(crédito: Renato Alves / Agência Brasília)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) visitou, ontem, o Complexo Esportivo São Bartolomeu, em São Sebastião, para um novo ciclo do programa Renova DF — que tem investimento total de R$ 18 milhões. A iniciativa faz a capacitação de pessoas em busca de emprego. Quinhentos alunos serão beneficiados com cursos nas áreas de construção civil e jardinagem, enquanto reformam espaços públicos. Desses, 200 atuarão na região administrativa; e 300, em Ceilândia. Cada aprendiz vai receber um salário-mínimo, seguro contra acidentes pessoais e auxílio-transporte. O chefe do Executivo local verificou, também, o andamento de obras na cidade.

As aulas estão previstas para começar em 5 de outubro. “O programa Renova DF atende a necessidade que existe, hoje, na construção civil, que é a mão de obra qualificada. Juntando o ensino à empregabilidade, porque pagamos uma bolsa no valor de R$1.100 a essas pessoas, formamos profissionais e tiramos eles de dentro de suas casas. Até o fim de outubro, estaremos com 2.500 pessoas nas ruas do DF fazendo o trabalho de renovação dos nossos equipamentos públicos”, destacou o governador.

No bairro Oeste, Ibaneis visitou as obras de acessibilidade e conversou com moradores durante lanche. Administrador regional de São Sebastião, Alan Valim ressaltou que haverá grande ganho na mobilidade da comunidade. Serão construídos 3km lineares de calçadas em seis pontos diferentes da cidade, acordados em contrato com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap). “São demandas de mais de 20 anos dos moradores daqui, principalmente dos idosos que querem fazer suas caminhadas, a mãe passear com carrinho de bebê”, disse o administrador.

Valim detalhou que a área terá 7 mil m² de construção, no geral. No bairro, serão 800m de calçadas e rampas para as pessoas terem acesso. “Estamos atendendo, neste contrato, mais de seis áreas em São Sebastião com obras que, com certeza, trarão boa qualidade de vida à população”, acrescentou.

Pioneiro de São Sebastião, o aposentado Deusmar José da Silva, 68, comemorou o começo da obra. “Posso dizer que sou o primeiro morador da Quadra (202), quando construí o meu barraco aqui. Essa obra vai trazer um alívio para gente, principalmente porque a área vai ficar bonita. Me lembro que, em 1992, quando São Sebastião foi inaugurada, era vista como área de comércio, sem esse foco da cidadania. Vai ser muito bom”, conclui o cidadão.

No bairro Morro da Cruz, onde há o programa Energia Legal, Ibaneis passou para conferir como foi implementado o serviço. A partir de agora, os moradores terão fornecimento de luz regular, saindo definitivamente da clandestinidade.