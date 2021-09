PCDF fecha casas de jogos de azar, recolhe 31 máquinas caça-níquel e prende 3

DD Darcianne Diogo

Casas funcionavam clandestinamente no Gama - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) apreendeu 31 máquinas caça-níquel e R$ 3 mil em uma operação contra casas de jogos de azar no Gama, deflagrada pelas 20ª e 14ª Delegacias de Polícia, ambas na região administrativa.

As três casas de jogos de azar funcionavam aos sábados e domingos, de forma clandestina e com as portas fechadas, de modo a escapar da fiscalização. Segundo as investigações, os frequentadores eram convidados pelos proprietários por meio de aplicativos de mensagens e informados sobre o horário de funcionamento, bem como os valores de apostas mínimas.

A operação, que aconteceu de sexta-feira (24/9) para sábado (25/9), reuniu policiais civis das duas delegacias do Gama. Durante as buscas, os investigadores apreenderam 31 conjuntos completos de máquinas de caça-níquel, monitores e máquinas avulsas, além de máquinas de cartão de crédito, livros de contabilidade e cerca de R$ 3 mil fruto das partidas dos jogos realizadas na noite da ação policial.

Três pessoas foram autuadas e cada uma delas era responsável por administrar uma casa de jogos. À polícia, elas informaram saber que as máquinas têm programas que inibem ou diminuem de forma considerável as possibilidades de perdas para os proprietários, ocasião em que obtém lucros de forma ilícita.