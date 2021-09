Capital S/A

CB Correio Braziliense







“O modo como você reúne, administra e usa a informação determina se vencerá ou perderá”

Bill Gates

Setor de tecnologia no DF tem o maior salário médio

São 5 mil empresas que empregam 28,9 mil colaboradores de forma direta. O salário médio pago no setor de tecnologia no DF é de R$ 4,9 mil — o maior do mercado de trabalho na capital. O levantamento é do Sindicato das Empresas de Serviço de Informática do DF (Sindesei). Ele aponta que nosso mercado é inclusivo e preza pela diversidade. O número de negros e pardos representa 50%. As mulheres vêm avançando de forma exponencial e são 35%. A expectativa é que, em menos de cinco anos, sejam a maioria. O setor também apresenta maior índice de escolaridade. E é o segundo maior contribuinte de ISS do Distrito Federal.

Transformação digital

Assim como o mundo, o DF passou por uma grande transformação digital, impulsionada pelas tecnologias da informação, impactando diretamente a vida das pessoas. E como será o futuro? Hoje e amanhã, o Sindesei, em conjunto com o Sebrae DF, realiza webinar com instituições e profissionais da área de tecnologia para debater propostas e soluções práticas para empreendedores com inovação do DF.

“Tecnologia e inovação são a vocação natural do Distrito Federal”.

Christian Tadeu, presidente do Sindesei

“O papai é pop”

Hoje, a partir das 19h, os participantes do evento poderão conferir uma palestra motivacional apresentada por Marcos Piangers, especialista em novas tecnologias, criatividade e inovação. É autor do best-seller O papai é pop, além de ter sido, por quatro vezes, palestrante do TED, a maior conferência de ideias do mundo.

Brasil Startups

A programação contará com um painel com o presidente do Sindicato da Indústria da Informação do Distrito Federal (Sinfor/DF), Ricardo Caldas; o presidente da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (Abipti), Paulo Rogério Foina; o presidente da Techsoft Informática, Djalma Petit; e o presidente da Brasil Startups, Hugo Giallanza. Inscrições: www.lojasebraedf.com.br/itsummit. Transmissão: www.minhapalestra.online/sebraedf.

Custo Brasil impacta mais empresas do que pandemia

Para os empresários de varejo e serviços, a política econômica tem maior influência no faturamento das empresas do que o lockdown: quatro em cada 10 (40%) pensam assim. O conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que atrapalham o crescimento do país, conhecido como Custo Brasil, é considerado por 9 a cada 10 comerciantes brasileiros como uma barreira para o crescimento de suas empresas. É o que aponta pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, em parceria com o Sebrae.

Paulo Guedes e Ibaneisno Fórum Nacional do Comércio

Brasília está sediando, no Royal Tulip, o V Fórum Nacional do Comércio, o maior encontro anual do varejo no país. A abertura do evento foi realizada pelo presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), José César da Costa, e pelo presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles. Vários políticos e autoridades do DF participaram dos debates, como a deputada federal Paula Belmonte (Cidadania) e o secretário de Desenvolvimento Econômico do DF, Márcio Farias Júnior. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o governador Ibaneis Rocha foram convidados especiais do jantar, ontem, organizado pela CNDL.

Imersão empreendedora para jovens

Um novo laboratório de qualificação profissional e inclusão digital será a porta de entrada para que 100 jovens e adultos, do Paranoá e do Itapoã, vivenciem um processo de imersão empreendedora. O PaperLab é uma iniciativa da Paper Excellence, uma das maiores produtoras de papel e celulose do mundo, e da ONG Programando o Futuro. A inauguração será amanhã, no Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá (Cedep).

Estímulo e apoio

“Com o PaperLab, vamos proporcionar práticas modernas e estimulantes de empreendedorismo e contribuir para a qualificação de jovens”, diz Guilherme Cunha Costa, diretor de Relações Institucionais da Paper Excellence no Brasil. O Distrito Federal é a primeira região do país a receber uma sede do PaperLab.