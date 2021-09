Após 2 suicídios no DF, polícia prende grupo que induzia o autoextermínio

DD Darcianne Diogo AB Adriana Bernardes

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Após o suicídio de dois moradores do Distrito Federal, investigadores da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) descobriram a existência de um grupo que usava diferentes redes sociais para induzir as pessoas a se matarem.

Durante as investigações a polícia apurou que uma jovem de 19 anos, moradora do Paranoá, participava de um grupo virtual denominado CTBus (Catch the Bus), expressão em inglês utilizada para se referir ao cometimento de suícidio. A jovem morreu no começo de fevereiro, logo após ingerir substância tóxica, conforme orientação recebida pelos membros do grupo criminoso.

“A vítima, aparentemente, por meios próprios, teria ingerido a substância para testar os efeitos dela, no intuito de cometer o autoextermínio. Porém, ao perceber os efeitos graves da substância, a jovem, teria pedido socorro aos pais, ainda dentro da residência, quando contou o que havia feito. Apesar do atendimento imediato, a jovem não resistiu e veio a falecer em um hospital da Região Leste da cidade”, destaca o delegado Ricardo Viana, chefe da 6ª DP.

Os policiais deram início a uma operação, na manhã desta quarta-feira (29/9), para cumprir mandados de prisão, buscas e apreensão no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em Goiás e em São Paulo (capital e interior). O delegado Ricardo Viana, conduz a operação. Até por volta das 12h, três pessoas haviam sido detidas.

Segundo informações preliminares, o grupo vendia remédios que, ingeridos, levavam à morte.



Prevenção

Nesta semana, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 10ª Região, promoveu uma oficina para debater e incentivar a reflexão e a sensibilização quanto à importância da prevenção ao suicídio e os cuidados com a saúde mental no trabalho. A primeira foi no dia 23 e a outra, será nesta quinta-feira (30/9). Para se inscrever, é preciso preencher o formulário clicando aqui