Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Reprodução)

"Quando tudo parecer estar indo contra você, lembre-se

de que o avião decola contra o vento, não a favor dele”

Henry Ford

DF sobe no indicador Empreendedorismo em pesquisa nacional da indústria

A terceira edição do Índice de Inovação dos Estados, realizado pelo Observatório da Indústria, da Federação do Estado do Ceará (Fiec) com apoio da ABDI, revela como está o nível do setor em cinco regiões brasileiras. O Distrito Federal ficou na 7ª posição no ranking nacional, situando-se em 1º lugar na região Centro-Oeste. Em relação à edição anterior, manteve-se na mesma posição tanto no ranking nacional quanto no regional. No indicador Empreendedorismo, subiu de 11º para 7º; e de Investimento Público em C&T, de 9º para 7º.



Bússola para o desenvolvimento

O índice funciona como uma bússola e tem potencial para nortear os estados a traçar ações ainda mais estratégicas para fomentar o desenvolvimento. São Paulo foi, mais uma vez, o estado mais inovador do Brasil. Santa Catarina e Rio Grande do Sul aparecem na segunda e terceira colocações, respectivamente. Espírito Santo e Maranhão foram os estados que mais cresceram no ranking.



Destaque em capital humano

Na dimensão Capacidades, o levantamento aponta que o Distrito Federal tem um grande potencial para ser revertido em resultados mais promissores. Os melhores foram conquistados nos indicadores de Infraestrutura, de Inserção de Mestres e Doutores e de Capital Humano — Pós-Graduação, ficando nesse quesito no top 5 nacional e na 1ª colocação do Centro-Oeste.



Aprovada prorrogação de incentivos fiscais ao comércio

Aprovado na Câmara dos Deputados, o PLP 05/2021, que é crucial para o setor atacadista, será apreciado pelo Senado. Na prática, o projeto permite a prorrogação, por até 15 anos, das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS. A notícia foi recebida com entusiasmo pelo setor atacadista, que será impactado diretamente com a medida.



Apoio da bancada

Segundo o Sindiatacadista, só foi possível a aprovação com o apoio dos parlamentares, em especial os da bancada do DF. A deputada Paula Belmonte (Cidadania-DF) foi a relatora do projeto na CCJ.



Lei do Salão Parceiro

O STF vai julgar, em 21 de outubro, a validade da Lei 13.352/2016, a Lei do Salão Parceiro, que permite parcerias entre o salão e os profissionais que desempenham atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. Se ela for julgada inconstitucional, mais de 500 mil postos de trabalho estão em risco no país.



Fechamento na pandemia

No Distrito Federal, um em cada quatro salões de beleza e barbearias fechou as portas durante a pandemia. Sem a Lei do Salão Parceiro, mais desses estabelecimentos serão prejudicados.



Menos informalidade

A atual legislação tem promovido a diminuição da informalidade dos profissionais dos salões, pois permite que agora eles prestem serviços por meio de Microempreendedor Individual (MEI), acarretando maior liberdade e independência.



Audiência pública

Em 6 de outubro, às 10h, a deputada distrital Júlia Lucy (Novo) vai realizar uma audiência pública com o setor para discutir os impactos da ADI sobre os empresários e trabalhadores, e as medidas possíveis para garantir a preservação de emprego e renda, além de novas oportunidades para o setor.



Tradicional feijoada do Senac de volta a partir de amanhã

Hoje é dia de dica de gastronomia. Para quem estava com saudade de saborear a feijoada do restaurante escola Senac, o DownTown, a boa notícia é que voltará a ser servida a partir de amanhã. Estava suspensa por causa da pandemia. Agora, em vez de bufê, será oferecida no prato com tudo que tem direito. De entrada: caldinho de feijão, linguicinha frita e pastel. O prato principal vem com arroz, farofa, couve refogada e laranja.

Com sobremesa

De segunda a quinta, custará R$ 55,90. E nas sextas, pela grande demanda, R$ 59,40, incluindo sobremesa — pudim ou salada de fruta. Tudo preparado pelo chef Diego Jacob e equipe, que conta com o maitre Carlos Antônio Barbosa, das 12h às 15h. O DownTown fica no térreo do prédio da CNC, no Setor Bancário Norte.