Taxa de transmissÃ£o continua em alta

A » Ana Isabel Mansur

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press - 20/8/21)

A taxa de transmissão da covid-19 chegou a 1,04, ontem, no Distrito Federal — na terça, o índice subiu para 1 após oito dias de resultados inferiores. A taxa mede a reprodução da doença, e cálculos acima de 1 mostram que a pandemia está fora de controle. Segundo o dado de ontem, cada 100 pacientes com covid-19 podem infectar outras 104 pessoas. A média móvel de mortes em decorrência da doença foi a maior desde 22 de junho, 18,7. Na comparação com 14 dias atrás, o indicador cresceu 65,8%.

Já a média móvel de casos chegou a 879,7 ontem, aumento de 29,8% em relação às duas últimas semanas. O índice é recalculado diariamente, a partir dos dados do dia e dos seis anteriores. O número amortiza possíveis atrasos nas notificações da covid-19 e auxilia a visualização do desenvolvimento da pandemia. O boletim diário da Secretaria de Saúde (SES-DF) registrou 601 novos casos e 19 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. Com a atualização, o total de casos chegou a 494.299, dos quais 473.759 (95,8%) são considerados pacientes recuperados. As vítimas da doença na capital federal somam 10.454.

Entre as 19 mortes notificadas, uma pessoa tinha entre 20 e 29 anos e duas estavam na faixa etária de 50 a 59 anos. Um paciente morava em Goiás e outro era residente do Espírito Santo. Nove vítimas faleceram em unidades públicas de saúde do DF. Duas pessoas morreram em março e tiveram a confirmação da causa do óbito ontem. Os demais falecimentos ocorreram em setembro. Das 19 vítimas, apenas duas não sofriam de nenhuma comorbidade. Dez pessoas apresentavam cardiopatia e uma nefropatia. Distúrbios metabólicos e pneumopatia acometiam cinco pacientes, cada. Obesidade e imunossupressão afetavam duas vítimas, cada.

Vacinômetro

A Secretaria de Saúde aplicou, ontem, a primeira dose (D1) das vacinas contra a covid-19 em 9,7 mil pessoas. Outras 19.717 receberam a segunda aplicação (D2), 466 a dose única e 2.008 tiveram a imunização contra a doença reforçada com a terceira dose (D3). Com isso, o DF soma 2.198.297 cidadãos vacinados com ao menos uma aplicação dos imunizantes e 1.241.463 pessoas com o ciclo de imunização completo, seja com a vacina de dose única (DU) ou com a D2, enquanto que 9.358 brasilienses receberam a D3.

Proporcionalmente ao total da população vacinável, o Distrito Federal tem 72,02% dos habitantes com a D1 e 40,67% com a D2 ou DU. A taxa do público que tomou a D3 é de 0,3%.