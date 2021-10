Programa Renova-DF chega a Arniqueira

P » PEDRO MARRA

(crédito: Pedro Marra/CB/D.A Press)

Arniqueira recebeu a nova fase do programa social Renova-DF, que capacita desempregados, em áreas técnicas da construção civil. A iniciativa foi lançada, ontem, na região, pelo secretário de Governo do Distrito Federal, José Humberto Costa. O evento ocorreu na Praça da QS 08. “É um programa que visa renovar todas as nossas cidades do Distrito Federal. São 500 pessoas que vão ficar nesta região durante 30 dias, e atenderemos todas as demandas da comunidade”, afirmou José Humberto.

O secretário de Trabalho, Thales Mendes Ferreira, destacou a oportunidade de capacitação e chance de as pessoas entrarem ou retornarem ao mercado de trabalho. “Para o público jovem, o objetivo é pegar esses alunos que saem do ensino médio sem qualificação profissional, sem experiência profissional e dar uma atividade para eles. Nós não poderíamos fazer um programa e excluir as mulheres, muito menos aquelas pessoas com um pouco mais de idade. É um trabalho de inclusão social”, comentou.

A dona de casa Leonilia de Freitas Barreira, 48, vai fazer o curso de eletricista. Ela tem formações técnicas de designer de sobrancelha, vigilante, informática, habilidade de gestão e de cabeleireira, no entanto não consegue colocação formal. “Estou desempregada há um ano e três meses. Só o meu marido trabalha em casa, e moramos de aluguel. A minha mão de obra não é tão valorizada como uma pessoa mais nova, e não tenho tantas capacitações profissionais. Então, é uma oportunidade de levantar a bandeira das mulheres nessa área (eletricista) e melhorar a minha qualidade de vida”, analisa.

O projeto passou por Ceilândia e Samambaia, capacitando 846 pessoas e reformando cerca de 100 equipamentos públicos. As próximas cidades a receber o Renova-DF são Guará e Riacho Fundo 2. A formação dura três meses, e os alunos e recebem bolsa no valor de R$1.100, seguro contra acidentes pessoais e auxílio-transporte.