Capital S/A

“Reforma Tributária não pode ser feita no impulso”, diz Gilmar Mendes

A Comissão Especial da Reforma Tributária, em parceria com a Subcomissão da Reforma Tributária da Seccional da OAB no DF, lançou ontem a obra Reforma Tributária em pauta. O ministro Gilmar Mendes, do STF, escreveu o prefácio do livro. E fez uma participação on-line no evento. “É importante estar discutindo, ouvindo pessoas com experiência. Não podemos acolher a Reforma Tributária por impulso”, alertou o ministro. Mendes aponta, ainda, que “há uma grande quantidade de leis e atos normativos esparsos, que certamente tornam a tributação no Brasil algo extremamente complexo.”

Fraturas expostas

“Não é nenhuma novidade que o sistema tributário nacional possui suas fraturas expostas e demanda soluções urgentes que visem a simplificar e racionalizar seus mecanismos de instituição, cobrança e fiscalização, a fim de se corrigir o atual cenário de elevada litigância tributária no país, tanto no âmbito administrativo como no judicial”, destaca o ministro.

Simplificar o sistema

O livro contou com a colaboração de advogados, parlamentares, economistas, procuradores da Fazenda Nacional e de estados, entre outros especialistas do tema. A OAB/DF foi a primeira seccional a ter essa iniciativa.

“Esperamos uma Reforma Tributária que permita uma simplificação, racionalização do sistema e que não traga, de forma alguma, aumento de carga”, ressaltou a presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária, Mírian de Fátima Lavocat.

De volta às rodas de Choro

A roda de choro é um precioso “capital” cultural que Brasilia tem. E, depois de um ano sem shows com a presença de público, o “Estação do Choro” volta aos palcos da cidade com “Cartola encontra Waldir”, um tributo aos mestres Cartola e Waldir Azevedo. O encontro acontece no primeiro final de semana do Festival EON, no Parque Vibrar, na Arena do estacionamento do Ginásio Nilson Nelson, neste domingo, com ingressos a R$ 20.

Músicos convidados

Como convidados de Vinícius Vianna (violões) e Gabriel Carneiro (pandeiro) estarão a cantora Ana Reis, o cavaquinista Nelsinho Serra (foto) e o percussionista Junior Viegas. E o que Cartola tem a ver com Waldir Azevedo? Tudo. Assim como choro e samba. O primeiro disco de Cartola, lançado em 1974, que leva o nome do sambista, foi gravado com a tradicional formação dos regionais de choro e a presença de ícones do gênero, como Dino 7 cordas.

Solidariedade no Iate in Concert

Hoje, às 16h, as empresas patrocinadoras do Iate in Concert participarão da entrega simbólica das cestas básicas arrecadadas às instituições indicadas. A Bali e a PaulOOctavio vão doar as suas para a Associação Casa de Apoio à Comunidade de Ceilândia (Acac). O público também doou em troca de ingressos. Cerca de 1,5 mil cestas foram arrecadadas.

“O amor da minha vida sou eu”

Incentivar as mulheres a se tocarem fazendo o autoexame. Esse é o objetivo da marca brasiliense Lumas, ao lançar duas camisetas com a temática do Outubro Rosa, período de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Todo o lucro com as vendas será revertido para projetos de prevenção a essa doença. As blusas, que estampam as frases “O amor da minha vida sou eu” e “Eu me toco”, estão disponíveis nas cores rosa e branca. O valor é de R$ 94, cada. Elas têm frases que reforçam a potência das mulheres e, claro, para todos os tamanhos, além de ser um negócio sustentável e que apoia causas sociais, de diversidade e gênero. Site: lumasfly.com.br. Instagram: @lumasfly