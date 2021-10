FAVAS CONTADAS

LS Liana Sabo

Da rua para a loja

Tem tudo para ser mais uma história de superação. Só que com muito sabor — o ingrediente fundamental na trajetória do brasiliense Frederico Barros (foto), 39 anos, que perdeu o chão com a pandemia a ponto de não ter dinheiro algum.

Ele tocava uma empresa de eventos, que fornecia desde o crachá de acesso até o fluxo do controle de segurança. De repente, parou tudo, o sócio morreu devido às complicações da covid-19, e ele só conseguiu fechar a firma e indenizar os funcionários.

“Em fevereiro deste ano, decidimos, Andi e eu, que viveríamos do que mais gostamos de fazer: preparar um bom prato e receber os amigos”.

Com a ajuda da mulher e da família, ele construiu a parrilla de ferro e as grades necessárias e se lançou na modalidade street food, oferecendo cortes de carne assada em um quiosque armado na entrada da 306 Sul.

Ao conquistar uma freguesia cativa da quadra e até de longe, a grife, que tem o apelido do dono — Assados do Fred —, deu tão certo que, oito meses depois, se prepara para inaugurar, este mês, uma loja física e bem montada na 302 Sul, Bloco C.

Assados na parrilla

Fred se orgulha do pioneirismo — a primeira parrilla de rua de Brasília — e da qualidade dos produtos — só usa carne bovina fresca, Nelore e baby Angus sem nenhum processo de congelamento. O cardápio traz múltiplas opções, como cordeiro, frango, frutos do mar e suíno, do qual o destaque é o tomahawk (ponta da costela) da raça Duroc servido com mandioca cozida, vinagrete e farofa de bacon.

Cerva de uva

Produzida há cinco anos pela Famiglia Valduga, que é dona de uma das mais importantes vinícolas brasileiras, a cerveja Leopoldina acaba de ser eleita a melhor do mundo na categoria brut beers no concurso World Beer Awards 2021, realizado no Reino Unido. O mestre-cervejeiro Rodrigo Veronese veio a Brasília para o lançamento no Bar Godofredo. Elaborada com os melhores maltes, lúpulos e leveduras da Europa, a Leopoldina ainda se destaca pela expertise do grupo gaúcho na produção de vinhos. “Ela leva 25% do mosto da uva Chardonnay”, explicou Veronese.

Primavera total

Mudança de estação sempre foi um bom pretexto para lançar cardápio, mas nenhum mês é mais apropriado que o florido setembro, quando chega a primavera. No Pontão, por exemplo, todas os estabelecimentos aderiram ao Festival da Primavera Ketel One Botanical, vodca destilada com compostos frescos e infusionada com essências de frutas. Cada casa desenvolveu um drinque acompanhado de um petisco. Vale a pena dar um giro por lá, mas só até domingo, último dia do festival.

No Aroma (407 Sul), o chef Ronny Peterson se inspirou na primavera para criar um menu em sete etapas — quatro entradas, dois principais e uma sobremesa — que se destacam pelas cores variadas e bonitas, pela textura dos produtos frescos da estação e pelo sabor soberbo de iguarias como robalo marinado (foto), cupim braseado e tempura de vieiras com aioli defumado de camarões. O que dizer da múltipla sobremesa de ganache, panna cotta de doce de leite, crocante de limão siciliano e sorvete de pistache que colocou o ponto final no banquete?

Carne rica e bem saborosa

Nascida de forma ambiciosa com nove sócios, a grife Pobre Juan, de carnes nobres preparadas na parrilla, ao se firmar no cenário gastronômico brasileiro encolheu no comando, mas cresceu na eficiência. Hoje, são apenas dois proprietários — Luiz Marsaioli e Cristiano Melles — que tocam a marca presente em 13 pontos espalhados pelo país. Inaugurada há 11 anos no Shopping Iguatemi, com deslumbrante decoração em uma arquitetura rústica, a loja recebeu a visita da chef executiva Priscila Deus para o lançamento do menu, que já faz sucesso no Rio e em São Paulo, e traz para Brasília o inédito corte de chorizo wagyu, importado do Japão.

São dois pratos com a carne mais famosa do mundo: A 5 Tataki, com finas fatias de wagyu levemente seladas com molho oriental e purê de wasabi; e A 5 Sirloin Steak, com 160 g da carne fatiada, emulsão de abóbora cabotiá com raspas de limão siciliano e farofa de pistache (foto).

Últimos dias

Com duas opções de entradas — brusqueta de tomate com ragu de linguiça e queijo de cabra; e straciatella de muçarela de búfala, tomates salteados com manteiga, manjericão e torradas — será servido só até domingo, na Belini, o menu especial desenvolvido pelo chef Paulo Tarso. Você pode escolher o principal entre três sugestões: barriga de porco com creme de tutu de feijão, palha de couve, pancetta e arroz; filé com roti, musselini de batata com gruyère, ervilha torta e tomates confitados; e quinoto com grana padano, cogumelos frescos e gema de ovo curada. Ainda este ano, o chef espera inaugurar a sua grife Mosaico na Pousada Baguá, na Vila de São Jorge, onde está sendo construído o restô na Chapada.

Só ovo

Já houve época em que o ovo era considerado o vilão da vida saudável. Ainda bem que ele foi reabilitado para o prazer dos devotos consumidores, a ponto de ter, agora, um restaurante para chamar de seu. Trata-se do P.Ovo Brasília, franquia carioca, que abrirá as portas na próxima sexta-feira, 8, no térreo do Edifício Platinum Office, Loja 2, ao lado do TJDF. No cardápio oferecido no café da manhã, almoço e lanche da tarde, estão ovos mexidos, cozidos, omeletes e sanduíches, com destaque para o ovo no pote, que vem com purê de batata-baroa; e para a carbonara (foto), clássico italiano. Você pode levar seu pet, que tem até comidinha para ele, como picadinho e risoto, com ovo, é claro.

