Desfiles de escolas de samba devem retornar em 2023 no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Acervo da ARUC)

Como retomada e preparação para apresentações das escolas de samba do Distrito Federal, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) divulgou, nesta quinta-feira (30/9), um edital de chamamento público para selecionar uma Organização da Sociedade Civil (OSC) para gerenciar o projeto Escola de Carnaval, que vai capacitar integrantes de agremiações da capital para a retomada dos desfiles em 2023. O edital prevê investimento de R$1,5 milhão.

De acordo com a pasta, o projeto é um “esquenta” para desfile das escolas de samba e tem o objetivo de restabelecer a tradição de desfiles no Carnaval. As 21 escolas de samba do DF estão sem desfilar desde 2015, por falta de verba.

Os recursos do Escola de Carnaval vão ser destinados ao pagamento de despesas, capacitação de até 500 membros de cada agremiação e para financiar eventos esporádicos, de produção dos agentes para vivenciarem suas composições, reuniões, e festejos fora de época.

As organizações interessadas em prestar o serviço devem enviar proposta pela internet, com planejamento de atividades, a partir desta sexta-feira (1º/10) até 30 de outubro. Além disso, as propostas devem apresentar estratégias de inclusão de Pessoas com Deficiência (PCD) e é obrigatório que o proponente preveja medidas de acessibilidade estrutural a fim de atender às pessoas com mobilidade reduzida e idosos.

Os planos precisam obrigatoriamente promover também a sustentabilidade, baseados nos conceitos da economia sustentável.